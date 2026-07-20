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США балансируют на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном - WP

Киев • УНН

 • 540 просмотра

По меньшей мере трое американских военнослужащих погибли после возобновления боевых действий. США планируют более масштабные атаки в ответ, но сталкиваются с нехваткой ресурсов.

США балансируют на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном - WP

США балансируют на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после очередных потерь военнослужащих, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, "в воскресенье Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабному конфликту на фоне того, как обмен ударами по гражданским и военным объектам продолжал обостряться, и по меньшей мере трое, а возможно, и четверо американских военнослужащих погибли с момента возобновления боевых действий неделю назад".

"США планируют более масштабную войну", — сказал один американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

Однако чиновник предупредил, что расширение операций США будет ограничено сокращением запасов средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и авиации в этот район из-за боевых повреждений.

"Мы имеем недостаточно для безопасного проведения операций, и я не думаю, что Белый дом осознает это", — сказал чиновник.

Военные эксперты заявили, что помимо потерь, которые несут запасы американского оборудования и боеприпасов, "США не готовы к возможным наземным операциям внутри Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить".

"Я думаю, было бы ошибкой размещать наземные силы где-то на островах в проливе или на суше, — сказал Сет Джонс, глава департамента обороны и безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. — Я не думаю, что американские силы готовы к ударам с расстояния со стороны иранцев".

Министр энергетики США Крис Райт в программе "This Week" на канале ABC заявил, что миссия США по ослаблению "способности Ирана терроризировать мир" будет продолжаться, "пока миссия не будет завершена".

Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами на объединенной базе Эндрюс перед отъездом на Филиппины, сказал, что США "всегда остаются открытыми для дипломатического решения". Но, по его словам, "становится все более очевидным, что даже в рамках их собственной системы растет раскол".

США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану – CENTCOM20.07.26, 03:16 • 2138 просмотров

Юлия Шрамко

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The Washington Post
Филиппины
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Соединённые Штаты
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