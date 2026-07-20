США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану – CENTCOM
Киев • УНН
Американские военные продолжают серию ударов по Ирану девятую ночь подряд. В CENTCOM заявили, что удары направлены на ослабление военных возможностей Ирана, которые используются для атак на торговые суда в Ормузском проливе.
Американские военные начали новую серию ударов по Ирану, которые продолжаются уже девятую ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН.
Детали
В CENTCOM заявили, что новая волна ударов направлена на ослабление военных возможностей Ирана, которые, по утверждению американской стороны, используются для атак на торговые суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.
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В то же время иранская сторона заявила, что во время одной из последних атак был поражен командный центр в Сирии.
По информации иранского телеканала Press TV, американские силы также нанесли удары по городу Тебриз на северо-западе Ирана. В городе прогремели взрывы.
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