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США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану – CENTCOM

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Американские военные продолжают серию ударов по Ирану девятую ночь подряд. В CENTCOM заявили, что удары направлены на ослабление военных возможностей Ирана, которые используются для атак на торговые суда в Ормузском проливе.

США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану – CENTCOM
Фото иллюстративное

Американские военные начали новую серию ударов по Ирану, которые продолжаются уже девятую ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН.

Детали

В CENTCOM заявили, что новая волна ударов направлена на ослабление военных возможностей Ирана, которые, по утверждению американской стороны, используются для атак на торговые суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.

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В то же время иранская сторона заявила, что во время одной из последних атак был поражен командный центр в Сирии.

По информации иранского телеканала Press TV, американские силы также нанесли удары по городу Тебриз на северо-западе Ирана. В городе прогремели взрывы.

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Степан Гафтко

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