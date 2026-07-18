США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана
Киев • УНН
В Центральном командовании США заявили, что двое военнослужащих погибли в Иордании во время отражения иранских атак. Один военный считается пропавшим без вести, четверо эвакуированных уже выписаны из больниц.
В Центральном командовании США заявили, что на днях в результате недавних атак Ирана погибли двое солдат американской армии. Кроме того, есть пострадавшие. Об этом сообщает CENTCOM в соцсети X, пишет УНН.
7 июля двое военнослужащих США погибли в Иордании в ходе боевых действий, когда силы CENTCOM и партнерских сил отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Кроме того, один военнослужащий в настоящее время считается пропавшим без вести
Отмечается, что четверо американских военных были эвакуированы в иорданские больницы. Но с тех пор их уже выписали.
Кроме этого, другие военные, получившие незначительные травмы, вернулись к выполнению своих обязанностей.
"Из уважения к семьям погибших издание не будет разглашать дополнительную информацию, включая личности погибших, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", - резюмировали в командовании.
Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня18.07.26, 18:25 • 3496 просмотров