Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы
Киев • УНН
Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что страна больше не будет проводить выборы, чтобы оппозиция не смогла захватить власть. Аналитики назвали это окончательным переходом к семейной диктатуре.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы, чтобы не допустить прихода оппозиции к власти. Об этом он сказал во время мероприятий по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
80-летний глава государства, находящийся у власти с 2007 года, также заявил о намерении принять новые законы, которые, по его словам, "построят стену" против политической оппозиции.
Ортега заявил, что страна больше не будет проводить выборы, "чтобы они могли попытаться захватить правительство, захватить власть". По его словам, власть будет работать с парламентом над принятием законодательства, которое станет "барьером против организаторов переворота и предателей".
Аналитики заявили об окончательном демонтаже избирательной системы
Как отмечает The Guardian, следующие выборы в Никарагуа должны были состояться в следующем году. В то же время Ортега не уточнил, идет ли речь об их полной отмене или о дальнейшем недопущении оппозиции к участию в избирательном процессе.
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Старший аналитик по вопросам Латинской Америки организации Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) Тициано Бреда заявил, что это заявление означает окончательный переход страны к семейной диктатуре.
Вместо того чтобы устроить сфальсифицированные выборы, они решили полностью ликвидировать избирательную конкуренцию
Издание напоминает, что во время президентской кампании 2021 года власти запретили деятельность оппозиционных партий и заключили в тюрьму всех основных кандидатов в президенты. В прошлом году в Никарагуа также были приняты конституционные изменения, которые увеличили президентский срок с пяти до шести лет и предоставили жене Ортеги Росарио Мурильо статус "сопрезидентки".
По данным The Guardian, международные правозащитные организации сообщают, что в Никарагуа остаются около 50 политических заключенных. Кроме того, власти лишили гражданства 546 человек и закрыли более 5 600 неправительственных организаций, 29 университетов и 58 средств массовой информации.
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