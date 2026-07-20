100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США

После более чем года переговоров в Сенате США представили обновленную версию законопроекта о масштабных санкциях против России, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ уже поддержали около 60 сенаторов, однако перед голосованием его существенно переработали. УНН разбирался, как именно изменились санкции, кого они затронут и станет ли новый пакет действительно болезненным для российской экономики.

Почему законопроект переписали

Предыдущая редакция документа предусматривала максимально жесткий механизм давления – 500-процентные пошлины для всех стран, которые покупают российскую нефть или природный газ. Однако после нескольких месяцев консультаций с Белым домом и союзниками США сенаторы пришли к выводу, что такой подход может вызвать масштабный конфликт с ключевыми торговыми партнерами Вашингтона.

Стоит заметить, что разницы особо нет, и 100%, и 500% почти одно и то же. Авторы законопроекта оставили основную идею экономического давления на Россию, но сделали ее более избирательной и политически реалистичной.

Какие страны могут попасть под новые пошлины

Новая редакция законопроекта предусматривает введение пошлин в размере до 100% для крупнейших покупателей российских энергоносителей. По данным помощников сенаторов, крупнейшими импортерами российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Крупнейшими покупателями российского природного газа остаются Китай, Франция, Япония, Венгрия, Бельгия.

В то же время документ содержит важное исключение. Если страна импортирует менее 15% российского газа и демонстрирует реальные шаги по сокращению этой зависимости, она может быть освобождена от новых пошлин, именно под эту норму потенциально подпадают Япония, Франция, Венгрия и Бельгия.

По каким секторам России планируют бить

Помимо пошлин, законопроект предусматривает масштабное расширение санкций против российской экономики. В частности, ограничения должны коснуться:

центрального банка России;

российских государственных банков и других финансовых учреждений;

крупнейших государственных;

энергетических проектов, среди которых «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 1, 2 и 3»;

российского «теневого флота», который используется для обхода нефтяных санкций;

операций с российским государственным долгом;

новых американских инвестиций в российскую экономику.

Фактически законопроект одновременно пытается ограничить финансовую систему России, ее энергетический сектор и логистику экспорта нефти.

Почему вторичные санкции считают самыми опасными

Важнейшей особенностью документа остаются именно вторичные санкции. Их логика заключается не только в наказании России, но и в создании выбора для других государств и компаний – либо сотрудничать с США и западной финансовой системой, либо продолжать вести бизнес с Россией и рисковать попасть под американские санкции. Именно этот механизм в свое время существенно сократил экономические связи многих государств с Ираном, а теперь может аналогично повлиять и на Россию.

Какую роль получает Дональд Трамп

Одной из главных политических уступок стала норма, которая позволяет президенту США временно приостанавливать или не применять санкции, если он сочтет это соответствующим национальным интересам страны. Именно эта поправка стала результатом длительных переговоров между авторами законопроекта и администрацией Дональда Трампа.

По словам одного из помощников сенаторов, именно после этих консультаций удалось создать документ, который получил поддержку как демократов, так и республиканцев.

Почему Белый дом хочет добавить Иран и «Хезболлу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы расширить документ и включить в него санкции также против Ирана и группировки «Хезболла». Впрочем, авторы законопроекта пока выступают против такого шага. Они подчеркивают, что документ в первую очередь должен быть направлен именно на усиление экономического давления на Россию.

В то же время помощники сенаторов объясняют, что государства, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом, среди которых и Иран, уже могут попадать под отдельные положения законопроекта.

Смогут ли новые санкции изменить ситуацию

Даже если документ будет окончательно принят Сенатом, Палатой представителей и подписан президентом США, не стоит ожидать мгновенного экономического коллапса России.

Санкции работают накопительно. Они постепенно сокращают доступ к финансированию, технологиям, международной логистике и внешним рынкам, увеличивая расходы Кремля на ведение войны.

Именно поэтому новый законопроект рассматривают как инструмент долгосрочного экономического истощения России, а не как механизм быстрого завершения войны. Если он будет принят, он может стать одним из самых масштабных пакетов американских санкций против России с начала полномасштабного вторжения.

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