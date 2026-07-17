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ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

Киев • УНН

 • 9544 просмотра

Совет ЕС 17 июля принял ограничительные меры против одного физического лица и пяти организаций, связанных с производством беспилотников. Санкции введены из-за смертоносных ударов рф по Киеву в начале июля.

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС согласовал введение новых санкций против российского военно-промышленного комплекса в отношении шести субъектов, связанных со смертоносными ударами рф по Киеву, сообщили в Совете ЕС 17 июля, пишет УНН.

Учитывая продолжающуюся и эскалирующую агрессию россии против Украины, включая ее недавние смертоносные удары по Киеву в ночь на 1 и на 5 июля 2026 года, и ее жестокую военную кампанию, намеренно направленную на гражданскую инфраструктуру, Совет (ЕС) сегодня решил ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти организаций. Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаясь производством беспилотников

- сообщили в Совете ЕС.

Все пять перечисленных организаций, как указано, "входят в группу компаний ABS Electro, которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для боевых действий с помощью беспилотников". Примечательно, что эти организации, как отмечается, "способствуют разработке систем, которые повышают возможности российских беспилотных летательных аппаратов, таких как беспилотники типа "Шахед" и "Герань", увеличивая их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы".

"Кроме того, несколько компаний производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, что обеспечивает существенный источник доходов для российского правительства", - говорится в сообщении.

"Физическое лицо, внесенное в список, – Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний, входящих в эту группу", - отметили в Совете ЕС.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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Юлия Шрамко

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