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"Работа продолжается" - глава дипломатии ЕС не назвала сроков принятия 21-го пакета санкций против рф

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не ответила, когда будет принят 21-й пакет санкций против рф, отметив, что работа продолжается. Она подчеркнула, что хочет, чтобы пакет был сильным из-за постоянных атак на гражданское население в Украине.

"Работа продолжается" - глава дипломатии ЕС не назвала сроков принятия 21-го пакета санкций против рф

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не ответила, когда может быть принят 21-й пакет санкций против рф, но подчеркнула — работа продолжается, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Журналисты спросили Каллас об ожидаемом времени введения 21-го пакета санкций. Глава дипломатии ЕС ответила, что в среду утром состоится встреча, и "работа продолжается".

"Я бы хотела, чтобы этот пакет был сильным, потому что на самом деле постоянные атаки на гражданское население направлены на наиболее населенные районы (в Украине)", — сказала Каллас.

Добавим

Ранее Каллас сообщила, что ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против РФ.

На уточняющий вопрос, есть ли санкции, которые могут принять против РФ вне 21-го пакета, Каллас указала: "У нас есть 250 субъектов, то есть разные люди, лица, которые занимались различной деятельностью, так что это огромный список, который, я надеюсь, мы примем сегодня".

"Что касается 21-го пакета санкций, то все еще остаются некоторые открытые вопросы, но мы работаем над достижением соглашения", — подчеркнула Каллас.

Антонина Туманова

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