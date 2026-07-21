$44.700.0451.100.04
ukenru
Эксклюзив
07:07 • 4090 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
06:30 • 10385 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
02:02 • 13009 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 25412 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 36005 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 32684 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 30176 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 25518 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 21513 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 40397 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.6м/с
34%
747мм
Популярные новости
Z-канал призвал российский бизнес самостоятельно защищаться от украинских дронов и готовиться к ситуации, как в Крыму20 июля, 21:57 • 16512 просмотра
Президент подписал закон об обновлении правил органического производства по стандартам ЕС20 июля, 22:38 • 13199 просмотра
Два человека погибли, более 80 пострадали во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу20 июля, 22:57 • 12478 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto04:27 • 10925 просмотра
Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрениеPhoto05:11 • 8884 просмотра
публикации
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
07:07 • 4090 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
06:30 • 10385 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 32559 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 40397 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 55740 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Ван И (политик)
Владимир Зеленский
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Испания
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 6132 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 21461 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 33987 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 39214 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 63322 просмотра
Актуальное
Отопление
ТикТок
YouTube
Instagram
Социальная сеть

Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?

Киев • УНН

 • 10397 просмотра

Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" четко определяет случаи, когда адвокату могут временно приостановить право на профессиональную деятельность. Какие именно нарушения могут привести к дисциплинарной ответственности и как это влияет на судебные процессы.

Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?

Право адвоката на профессиональную деятельность не является безусловным. Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" четко определяет случаи, когда оно может быть временно приостановлено, а также устанавливает процедуру привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. Какие нарушения могут привести к такому решению, кто имеет право инициировать дисциплинарное производство и может ли систематическое затягивание судебного процесса стать основанием, разбирался УНН.

"Основанием для приостановления права на занятие адвокатской деятельностью является, в частности, совершение адвокатом дисциплинарного проступка. И сам закон об адвокатуре и адвокатской деятельности четко предусматривает, в каких случаях комиссия вправе принять решение, чтобы применить к лицу дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на адвокатскую деятельность… Первое – это повторное в течение года совершение дисциплинарного проступка, так называемая повторность, далее – это нарушение требований о несовместимости. У нас было такое дело, что адвокат работала на государственной службе, в военной администрации и занималась адвокатской деятельностью. Это недопустимо. И также систематическое или грубое однократное нарушение правил адвокатской этики. Когда есть такой вид дисциплинарного проступка, как нарушение правил адвокатской этики, если будет два и более или грубое однократное нарушение – его прежде всего оценивает КДК региона, затем ВКДКА", – рассказал председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Андрей Месяц, председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 

При этом, обратиться с жалобой относительно поведения адвоката может любое лицо.

"Каждое лицо, которому известны факты ненадлежащего поведения адвоката, содержащие признаки дисциплинарного проступка адвоката, может обратиться с таким заявлением. Любой. Вот вы идете и видите, что адвокат тихонько нарушает правила адвокатской этики. Вы вообще к этому не причастны, но вы вправе написать такую жалобу. Все, запускается процедура", – подчеркнул председатель ВКДКА.

Может ли затягивание судебного процесса привести к дисциплинарной ответственности?

Само по себе активное использование процессуальных прав адвокатом не является нарушением. В то же время закон и Правила адвокатской этики проводят четкую грань между надлежащей защитой клиента и злоупотреблением процессуальными возможностями.

Правила адвокатской этики прямо запрещают адвокату совершать действия, направленные на неоправданное затягивание судебного разбирательства. Если многочисленные необоснованные ходатайства, повторные необоснованные отводы, систематические неявки без уважительных причин или другие процессуальные действия имеют единственную цель – воспрепятствовать рассмотрению дела, они могут быть расценены как нарушение профессиональной этики.

В то же время для дисциплинарной ответственности недостаточно самого факта затягивания. Необходимо доказать, что такие действия были именно неоправданными и противоречили профессиональным стандартам адвокатской деятельности.  

Вместе с тем закон гарантирует право на обжалование такого решения.

"Адвокат может подать жалобу в ВКДКА, мы пересматриваем, либо оставляем в силе, либо отменяем. Можем изменить. Например, дали год приостановления, мы можем зачесть полгода, три месяца. И наоборот, дали три месяца приостановления, мы можем год применить. Здесь все в разрезе конкретного дела", – пояснил Андрей Месяц.

Если же решение о приостановлении остается в силе, адвокат теряет право представлять клиентов в уголовных, гражданских, административных или хозяйственных делах. В открытых уголовных производствах это означает необходимость привлечения другого защитника или назначения адвоката через систему бесплатной правовой помощи.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧПпубликации