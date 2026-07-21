Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?

Право адвоката на профессиональную деятельность не является безусловным. Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" четко определяет случаи, когда оно может быть временно приостановлено, а также устанавливает процедуру привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. Какие нарушения могут привести к такому решению, кто имеет право инициировать дисциплинарное производство и может ли систематическое затягивание судебного процесса стать основанием, разбирался УНН.

"Основанием для приостановления права на занятие адвокатской деятельностью является, в частности, совершение адвокатом дисциплинарного проступка. И сам закон об адвокатуре и адвокатской деятельности четко предусматривает, в каких случаях комиссия вправе принять решение, чтобы применить к лицу дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на адвокатскую деятельность… Первое – это повторное в течение года совершение дисциплинарного проступка, так называемая повторность, далее – это нарушение требований о несовместимости. У нас было такое дело, что адвокат работала на государственной службе, в военной администрации и занималась адвокатской деятельностью. Это недопустимо. И также систематическое или грубое однократное нарушение правил адвокатской этики. Когда есть такой вид дисциплинарного проступка, как нарушение правил адвокатской этики, если будет два и более или грубое однократное нарушение – его прежде всего оценивает КДК региона, затем ВКДКА", – рассказал председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Андрей Месяц, председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры

При этом, обратиться с жалобой относительно поведения адвоката может любое лицо.

"Каждое лицо, которому известны факты ненадлежащего поведения адвоката, содержащие признаки дисциплинарного проступка адвоката, может обратиться с таким заявлением. Любой. Вот вы идете и видите, что адвокат тихонько нарушает правила адвокатской этики. Вы вообще к этому не причастны, но вы вправе написать такую жалобу. Все, запускается процедура", – подчеркнул председатель ВКДКА.

Может ли затягивание судебного процесса привести к дисциплинарной ответственности?

Само по себе активное использование процессуальных прав адвокатом не является нарушением. В то же время закон и Правила адвокатской этики проводят четкую грань между надлежащей защитой клиента и злоупотреблением процессуальными возможностями.

Правила адвокатской этики прямо запрещают адвокату совершать действия, направленные на неоправданное затягивание судебного разбирательства. Если многочисленные необоснованные ходатайства, повторные необоснованные отводы, систематические неявки без уважительных причин или другие процессуальные действия имеют единственную цель – воспрепятствовать рассмотрению дела, они могут быть расценены как нарушение профессиональной этики.

В то же время для дисциплинарной ответственности недостаточно самого факта затягивания. Необходимо доказать, что такие действия были именно неоправданными и противоречили профессиональным стандартам адвокатской деятельности.

Вместе с тем закон гарантирует право на обжалование такого решения.

"Адвокат может подать жалобу в ВКДКА, мы пересматриваем, либо оставляем в силе, либо отменяем. Можем изменить. Например, дали год приостановления, мы можем зачесть полгода, три месяца. И наоборот, дали три месяца приостановления, мы можем год применить. Здесь все в разрезе конкретного дела", – пояснил Андрей Месяц.

Если же решение о приостановлении остается в силе, адвокат теряет право представлять клиентов в уголовных, гражданских, административных или хозяйственных делах. В открытых уголовных производствах это означает необходимость привлечения другого защитника или назначения адвоката через систему бесплатной правовой помощи.