Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМ

$44.700.0451.100.04
ukenru
Эксклюзив
07:07 • 4024 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
06:30 • 10300 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
02:02 • 12954 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 25363 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 35957 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 32674 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 30168 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 25517 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 21513 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 40377 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.6м/с
34%
747мм
Популярные новости
Z-канал призвал российский бизнес самостоятельно защищаться от украинских дронов и готовиться к ситуации, как в Крыму20 июля, 21:57 • 16353 просмотра
Президент подписал закон об обновлении правил органического производства по стандартам ЕС20 июля, 22:38 • 13032 просмотра
Два человека погибли, более 80 пострадали во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу20 июля, 22:57 • 12338 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto04:27 • 10777 просмотра
Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрениеPhoto05:11 • 8568 просмотра
публикации
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
07:07 • 4024 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
06:30 • 10300 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 32538 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 40378 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 55720 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Ван И (политик)
Владимир Зеленский
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Испания
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 6068 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 21448 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 33972 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 39201 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 63308 просмотра
Актуальное
Отопление
ТикТок
YouTube
Instagram
Социальная сеть

Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМ

Киев • УНН

 • 6068 просмотра

Сборная Испании вернулась в Мадрид после победы над Аргентиной в финале ЧМ. Команду встретили король, премьер-министр и около 1,8 миллиона болельщиков.

Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМ

Сборная Испании, выигравшая чемпионат мира по футболу, вернулась домой в понедельник, и, по оценкам, почти 2 миллиона человек встретили команду на улицах Мадрида, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

26 игроков и их тренерский штаб встретились с королевской семьей страны, а затем с премьер-министром Педро Санчесом после прибытия в столицу Испании через день после победы над Аргентиной со счетом 1:0 в финале в Нью-Джерси.

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира20.07.26, 01:06 • 43940 просмотров

"Спасибо тренерам и игрокам за стиль игры, усилия и победу. Нам действительно понравилось наблюдать за вашей игрой", - сказал Санчес.

Затем команда села в автобус с открытым верхом для шумного парада по центру Мадрида. На автобусе было написано "Звезды сияют вместе", на котором также были фотографии футболистов.

Игроки, которые несли трофей чемпионата мира и были в футболках с надписью Somos Campeones ("Мы чемпионы"), танцевали и общались с болельщиками вдоль маршрута.

"Это был эмоциональный и гордый опыт – представлять замечательную страну с такими страстными и преданными болельщиками. Мы полны радости", – сказал тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед началом парада.

Команда проехала по историческим аллеям Мадрида от дворца Монклоа, официальной резиденции премьер-министра, до площади Сибелес, где, по словам властей, на церемонии собрались около 120 000 человек.

Игроков представляли одного за другим, прежде чем они вышли на сцену, установленную на площади. Каждый выбирал песню, которая будет играть, когда он входил. Алекс Баэна, который праздновал свое 25-летие, вошел с трофеем чемпионата мира.

После представления игроки подбросили тренера Де ла Фуэнте в воздух. Тренер был среди тех, кто подпевал песням, которые им играли.

Нападающий Борха Иглесиас в какой-то момент выступил в роли диджея, а его товарищи по команде танцевали на сцене.

Певицы Айтана, Ана Мена и Лола Индиго были среди тех, кто развлекал публику и игроков.

Церемония завершилась тем, что вся сборная Испании снова подняла трофей, как и на церемонии награждения в воскресенье, но теперь перед местной публикой.

Группы болельщиков начали занимать свои места у Сибелес поздним утром в понедельник перед приездом команды, принося зонтики для защиты от солнца и температуры до 35 градусов Цельсия.

На площади обычно собирались предыдущие команды Испании и их болельщики, чтобы отпраздновать победу. Это также традиционное место празднования для мадридского "Реала", когда он выигрывает титулы.

По оценкам официальных лиц, в общей сложности 1,8 миллиона человек приветствовали команду в Мадриде.

Испания получила трофей в воскресенье после того, как Ферран Торрес забил победный гол в дополнительное время, обеспечив второй титул чемпиона мира Испании - и первый с 2010 года в Южной Африке.

Команду поздравили лидеры трех стран, которые совместно принимали турнир - президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

После финального свистка Мадрид взорвался празднованием, тысячи болельщиков вышли на улицы из баров и ресторанов, многие из них были одеты в испанские флаги или цвета команды.

Толпы заполнили площадь Пуэрта-дель-Соль и другие большие площади столицы — пели, танцевали и зажигали сигнальные ракеты, пока гудели автомобильные гудки.

Многие праздновали воскресную победу до поздней ночи уже в понедельник.

Болельщики в Мадриде праздновали всю ночь после победы Испании на ЧМ-202620.07.26, 09:32 • 4616 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости МираУНН Lite
Чемпионат мира по футболу 2026
Нью-Джерси
Аргентина
Мексика
Дональд Трамп
Южная Африка
Канада
Испания
Мадрид