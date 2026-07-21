Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМ

Сборная Испании, выигравшая чемпионат мира по футболу, вернулась домой в понедельник, и, по оценкам, почти 2 миллиона человек встретили команду на улицах Мадрида, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

26 игроков и их тренерский штаб встретились с королевской семьей страны, а затем с премьер-министром Педро Санчесом после прибытия в столицу Испании через день после победы над Аргентиной со счетом 1:0 в финале в Нью-Джерси.

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"Спасибо тренерам и игрокам за стиль игры, усилия и победу. Нам действительно понравилось наблюдать за вашей игрой", - сказал Санчес.

Затем команда села в автобус с открытым верхом для шумного парада по центру Мадрида. На автобусе было написано "Звезды сияют вместе", на котором также были фотографии футболистов.

Игроки, которые несли трофей чемпионата мира и были в футболках с надписью Somos Campeones ("Мы чемпионы"), танцевали и общались с болельщиками вдоль маршрута.

"Это был эмоциональный и гордый опыт – представлять замечательную страну с такими страстными и преданными болельщиками. Мы полны радости", – сказал тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед началом парада.

Команда проехала по историческим аллеям Мадрида от дворца Монклоа, официальной резиденции премьер-министра, до площади Сибелес, где, по словам властей, на церемонии собрались около 120 000 человек.

Игроков представляли одного за другим, прежде чем они вышли на сцену, установленную на площади. Каждый выбирал песню, которая будет играть, когда он входил. Алекс Баэна, который праздновал свое 25-летие, вошел с трофеем чемпионата мира.

После представления игроки подбросили тренера Де ла Фуэнте в воздух. Тренер был среди тех, кто подпевал песням, которые им играли.

Нападающий Борха Иглесиас в какой-то момент выступил в роли диджея, а его товарищи по команде танцевали на сцене.

Певицы Айтана, Ана Мена и Лола Индиго были среди тех, кто развлекал публику и игроков.

Церемония завершилась тем, что вся сборная Испании снова подняла трофей, как и на церемонии награждения в воскресенье, но теперь перед местной публикой.

Группы болельщиков начали занимать свои места у Сибелес поздним утром в понедельник перед приездом команды, принося зонтики для защиты от солнца и температуры до 35 градусов Цельсия.

На площади обычно собирались предыдущие команды Испании и их болельщики, чтобы отпраздновать победу. Это также традиционное место празднования для мадридского "Реала", когда он выигрывает титулы.

По оценкам официальных лиц, в общей сложности 1,8 миллиона человек приветствовали команду в Мадриде.

Испания получила трофей в воскресенье после того, как Ферран Торрес забил победный гол в дополнительное время, обеспечив второй титул чемпиона мира Испании - и первый с 2010 года в Южной Африке.

Команду поздравили лидеры трех стран, которые совместно принимали турнир - президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

После финального свистка Мадрид взорвался празднованием, тысячи болельщиков вышли на улицы из баров и ресторанов, многие из них были одеты в испанские флаги или цвета команды.

Толпы заполнили площадь Пуэрта-дель-Соль и другие большие площади столицы — пели, танцевали и зажигали сигнальные ракеты, пока гудели автомобильные гудки.

Многие праздновали воскресную победу до поздней ночи уже в понедельник.

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