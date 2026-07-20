Болельщики в Мадриде праздновали всю ночь после победы Испании на ЧМ-2026
Киев • УНН
Тысячи людей танцевали на улицах Мадрида, запускали фейерверки после победы Испании над Аргентиной 1:0. Гол Феррана Торреса в дополнительное время принёс «Ла Роха» второй титул чемпионов мира.
Тысячи людей танцевали на улицах, запускали фейерверки и красные фаеры в Мадриде, продолжая празднования до ранних часов понедельника после победы Испании над Аргентиной со счетом 1:0 и завоевания Кубка мира по футболу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Размахивая красно-золотыми флагами, испанцы и болельщики со всего мира наблюдали, как "Ла Роха" осуществила свою мечту, завоевав трофей во второй раз благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время в Нью-Джерси в США.
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На фоне того, как красные фаеры пронзали ночь, а гуляки пели "A Viva Espana", Марио из Барселоны сказал, что он приехал из столицы Каталонии в Мадрид, чтобы посмотреть матч.
"Я приехал сюда из Барселоны, чтобы посмотреть игру с болельщиками здесь, в Мадриде, потому что я из Барселоны. А завтра мы будем ждать игроков, чтобы отпраздновать победу вместе с ними", - сказал он агентству Reuters.
Ислем прилетел из Туниса в Мадрид, чтобы поддержать Испанию в испанской столице.
"Я знаю, что это того стоило, и я знал, что они победят. Да здравствует Испания!" - сказал он.
Альваро, который приехал из Малаги в Мадрид, чтобы посмотреть игру на большом экране, был поражен победой Испании.
"Я так счастлив. Это так здорово!" - сказал он рано утром в понедельник.
После напряженного матча, который перешел в дополнительное время, болельщики в городах и поселках по всей Испании взорвались от радости, когда в Нью-Йорке прозвучал финальный свисток.
В Барселоне, где многие игроки сборной Испании выступают за чемпионов Ла Лиги, гуляки запускали фейерверки и веселились на пляжах, начиная, как обещали, долгую ночь празднований.
Испанские болельщики размахивали флагами и поздравляли друг друга на улицах района, где вырос юный испанский нападающий Ламин Ямаль.
Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в социальных сетях: "Мы – чемпионы мира! Наша национальная команда была великолепна! Спасибо команде!"
Как сообщила испанская газета El Pais, президент США Дональд Трамп и Санчес, у которых были напряженные отношения, обменялись коротким рукопожатием перед матчем.
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