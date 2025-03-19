У итальянского острова Лампедуза затонула лодка с беженцами. Власти разыскивают более 40 пропавших без вести мигрантов, спасено только 10 человек, найдено 6 тел.
Британские врачи успешно провели генную терапию четырем детям с врожденным амаврозом Лебера. После 60-минутной операции дети смогли видеть предметы, узнавать лица родителей и даже читать.
Виталий Сачко выиграл свой первый матч за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Украинский теннисист победил Азиза Дугаза со счетом 6:3, 6:7(6), 6:3, выведя Украину вперед в противостоянии с Тунисом.
Пентагон репатриировал в Тунис 59-летнего Ридаха Бин Салеха аль-Язиди, который находился в тюрьме Гуантанамо со дня ее открытия. Его освобождение является частью программы Байдена по сокращению количества заключенных.
Объявлены шесть победителей Радиодиктанта-2024, среди которых одна участница написала текст без ошибок. Всего поступило 12 тысяч работ из Украины и 33 стран мира.
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории вышла в финал Кубка мира. Команда одолела соперников из Венгрии, Италии и Франции, уступив в финале лишь Японии.
Россия усиливает атаки на портовую инфраструктуру Украины для снижения экспортного потенциала. За 3 месяца повреждено 300 объектов, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна, пострадало 79 гражданских.
В Тунисе проходят президентские выборы, где фаворитом считается действующий президент Каис Саид. Оппозиционные партии призвали к бойкоту, а основные оппоненты находятся в тюрьме или не допущены к выборам.
За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».
Число погибших во время хожу в Саудовской Аравии в этом году превысило 1000 человек, причем более половины из них - незарегистрированные верующие, совершившие паломничество в условиях экстремальной жары.
Совет ЕС планирует утвердить миграционный пакт, содержащий значительные реформы политики убежища, требующий от стран ЕС принять тысячи искателей убежища из прифронтовых государств или предоставить ресурсы, а также позволяющий заключать соглашения со странами транзита и происхождения для ограничения количества прибывающих мигрантов.
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, в частности российских поставок, из-за беспокойства относительно возможной перемаркировки.
Президент Зеленский объявил, что с начала работы украинского коридора через Черное море было перевезено более 23 миллионов тонн грузов без помощи россии.
Жители Бессарабии сменили традиционный пророссийский вектор на проукраинский - The Economist назвал причины.
В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.