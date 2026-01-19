Форвард сборной Украины Довбик перенес операцию: сколько пропустит нападающий

Форвард сборной Украины и римской "Ромы" Артем Довбик перенес операцию, которую получил в матче 19 тура Серии А против "Лечче". Пока неизвестно, каковы сроки восстановления нападающего, а также сможет ли Довбик помочь сборной в матче отбора к Чемпионату мира-2026 против Швеции. Об операции Довбик сообщил в Instagram, передает УНН.

Травмы – это часть игры. Сосредоточен на восстановлении и возвращении более сильным. Спасибо за всю поддержку – это очень важно. До встречи скоро - написал Довбик, опубликовав фото на костылях с финским хирургом Лассе Лемпайненом.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на операцию форварда сборной, пожелав скорейшего восстановления и возвращения на поле.

Дополнение

Артем Довбик получил травму 6 января в матче 19 тура против "Лечче". Довбик вышел на поле на 60-й минуте и успел забить гол, однако уже на 86-й минуте был заменен Алессандро Романо.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что Довбик пропустит минимум два месяца, что ставит под сомнение его участие в матчах сборной Украины в отборе к Чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В то же время спортивный врач Дмитрий Бабелюк утверждает, что "теперь Артему главное не спешить и качественно восстановиться".

"Традиционно, восстановление от такой травмы длится около 4-5 месяцев, поэтому Артема в боевой готовности увидим уже в следующем сезоне", - написал Бабелюк.

Напомним

Сборная Украины встретится со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. В случае победы, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша – Албания.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о месте проведения потенциальных двух матчей плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Национальная сборная Украины сыграет свои домашние поединки в испанской Валенсии.

На жеребьевке группового этапа ЧМ-2026 Украина узнала потенциальных соперников. В случае прохода плей-офф, сборная сыграет в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.