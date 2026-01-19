Форвард збірної України Довбик переніс операцію: скільки пропустить нападник

Форвард збірної України та римської "Роми" Артем Довбик переніс операцію, яку отримав у матчі 19 туру Серії А проти "Лечче". Наразі невідомо, які терміни відновлення нападника, а також чи зможе Довбик допомогти збірній у матчі відбору до Чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Про операцію Довбик повідомив в Instagram, передає УНН.

Травми – це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку – це дуже важливо. До зустрічі скоро - написав Довбик, опублікувавши фото на милицях з фінським хірургом Лассе Лемпайненом.

Українська асоціація футболу відреагувала на операцію форварда збірної, побажавши швидкого відновлення та повернення на поле.

Доповнення

Артем Довбик зазнав травми 6 січні у матчі 19 туру проти "Лечче". Довбик вийшов на поле на 60-й хвилині і встиг забити гол, проте вже на 86-й хвилині був замінений Алессандро Романо.

Інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляв, що Довбик пропустить щонайменше два місяці, що ставить під сумнів його участь у матчах збірної України у відборі до Чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

Водночас спортивний лікар Дмитро Бабелюк стверджує, що "тепер Артему головне не спішити і якісно відновитися".

"Традиційно, відновлення від такої травми триває біля 4-5 місяців, тому Артема у бойовій готовності побачимо вже в наступному сезоні", - написав Бабелюк.

Нагадаємо

Збірна України зустрінеться зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. У разі перемоги, Україна зіграє у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.

Українська асоціація футболу (УАФ) ухвалила рішення про місце проведення потенційних двох матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Національна збірна України зіграє свої домашні поєдинки в іспанській Валенсії.

На жеребкуванні групового етапу ЧС-2026 Україна дізналася потенційних суперників. У разі проходу плей-офф, збірна зіграє в групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.