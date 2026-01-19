Форвард збірної України Довбик переніс операцію: скільки пропустить нападник
Київ • УНН
Форвард збірної України Артем Довбик переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти "Лечче". Терміни відновлення невідомі, але його участь у відборі до ЧС-2026 під питанням.
Форвард збірної України та римської "Роми" Артем Довбик переніс операцію, яку отримав у матчі 19 туру Серії А проти "Лечче". Наразі невідомо, які терміни відновлення нападника, а також чи зможе Довбик допомогти збірній у матчі відбору до Чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Про операцію Довбик повідомив в Instagram, передає УНН.
Травми – це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку – це дуже важливо. До зустрічі скоро
Українська асоціація футболу відреагувала на операцію форварда збірної, побажавши швидкого відновлення та повернення на поле.
Доповнення
Артем Довбик зазнав травми 6 січні у матчі 19 туру проти "Лечче". Довбик вийшов на поле на 60-й хвилині і встиг забити гол, проте вже на 86-й хвилині був замінений Алессандро Романо.
Інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляв, що Довбик пропустить щонайменше два місяці, що ставить під сумнів його участь у матчах збірної України у відборі до Чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.
Водночас спортивний лікар Дмитро Бабелюк стверджує, що "тепер Артему головне не спішити і якісно відновитися".
"Традиційно, відновлення від такої травми триває біля 4-5 місяців, тому Артема у бойовій готовності побачимо вже в наступному сезоні", - написав Бабелюк.
Нагадаємо
Збірна України зустрінеться зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. У разі перемоги, Україна зіграє у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.
Українська асоціація футболу (УАФ) ухвалила рішення про місце проведення потенційних двох матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Національна збірна України зіграє свої домашні поєдинки в іспанській Валенсії.
На жеребкуванні групового етапу ЧС-2026 Україна дізналася потенційних суперників. У разі проходу плей-офф, збірна зіграє в групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.