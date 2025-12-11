Збірна України проведе вирішальні матчі плей-оф ЧС-2026 в Іспанії
УАФ ухвалила рішення про місце проведення потенційних двох матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Національна збірна України зіграє свої домашні поєдинки в іспанській Валенсії на стадіоні "Сьютат де Валенсія".
Деталі
Виконавчий комітет УАФ сьогодні затвердив стадіон "Сьютат де Валенсія", домашню арену клубу "Леванте", як основне місце для проведення цих важливих зустрічей.
Стадіон, що може вмістити 26 354 глядачі, був обраний серед кількох варіантів у різних країнах, оскільки його визнали оптимальним рішенням в інтересах національної команди. Адміністрації УАФ вже доручено укласти відповідну угоду зі стадіоном та поінформувати УЄФА про затверджений варіант.
Згідно з календарем плей-оф, команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року проведе півфінальний поєдинок проти збірної Швеції. У разі успіху, 31 березня на цій же іспанській арені українці зіграють у фіналі за путівку на мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія.
