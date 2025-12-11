$42.280.10
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 8112 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 8842 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 11126 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 13440 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 29025 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 20618 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 21177 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28654 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42751 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Збірна України проведе вирішальні матчі плей-оф ЧС-2026 в Іспанії

Київ • УНН

 • 32 перегляди

УАФ ухвалила рішення про місце проведення потенційних двох матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Національна збірна України зіграє свої домашні поєдинки в іспанській Валенсії на стадіоні "Сьютат де Валенсія".

Збірна України проведе вирішальні матчі плей-оф ЧС-2026 в Іспанії

Українська асоціація футболу (УАФ) ухвалила рішення про місце проведення потенційних двох матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Національна збірна України зіграє свої домашні поєдинки в іспанській Валенсії, пише УНН.

Деталі

Виконавчий комітет УАФ сьогодні затвердив стадіон "Сьютат де Валенсія", домашню арену клубу "Леванте", як основне місце для проведення цих важливих зустрічей. 

Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника20.11.25, 14:48 • 28087 переглядiв

Стадіон, що може вмістити 26 354 глядачі, був обраний серед кількох варіантів у різних країнах, оскільки його визнали оптимальним рішенням в інтересах національної команди. Адміністрації УАФ вже доручено укласти відповідну угоду зі стадіоном та поінформувати УЄФА про затверджений варіант.

Згідно з календарем плей-оф, команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року проведе півфінальний поєдинок проти збірної Швеції. У разі успіху, 31 березня на цій же іспанській арені українці зіграють у фіналі за путівку на мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія.

ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом05.12.25, 21:20 • 3798 переглядiв

Степан Гафтко

