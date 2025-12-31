ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому

кремль досі не надав жодних доказів на підтвердження своїх заяв про те, що українські безпілотники були спрямовані на резиденцію російського диктатора володимира путіна в ніч на 29 грудня, і навіть заперечив необхідність надання цих доказів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву речника кремля дмитра пєскова, за словами якого "не треба жодних доказів" масованого удару українського безпілотника, спрямованого на резиденцію путіна. Зокрема, пєсков відповів на додаткове запитання про те, чи залишив удар безпілотника якісь уламки, які могли б бути доказом, заявивши, що він "не може відповісти" і що відповідь на це питання мають дати російські військові.

Схоже, що кремль намагається виправити деякі розбіжності у своїх попередніх заявах щодо нібито ударів 28-29 грудня. ... валдай розташований приблизно за 210 кілометрів від кордону зі смоленською областю та приблизно за 435 кілометрів від кордону з брянською областю. брянська та смоленська області містять законні військові та оборонно-промислові цілі, які Україна, ймовірно, могла б атакувати в ніч з 28 на 29 грудня, і Україна вже завдавала ударів по об'єктах у брянській та смоленській областях раніше. Будь-який випадок польоту українських безпілотників у повітряному просторі брянської та смоленської областей, таким чином, не означає безумовно, що безпілотники прямували в напрямку новгородської області - вказують в ISW.

Там додають, що досі не виявили жодних кадрів чи репортажів, які зазвичай слідують за глибокими ударами України, щоб підтвердити заяви кремля про українські удари, що загрожували б резиденції путіна в новгородській області.

"російські та західні джерела продовжують повідомляти про контрознаки глибокого удару України, спрямованого по новгородській області. російська опозиція та інсайдерські джерела повідомили, що мешканці валдаю та навколишніх районів не чули та не спостерігали звуків роботи безпілотників чи активації засобів ППО, які, як повідомляли мешканці, вони зазвичай чують, навіть під час попередніх українських ударів далеко від самого валдаю", - резюмують аналітики.

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів