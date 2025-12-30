$42.220.15
Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Франція висловлює сумніви щодо атаки українських безпілотників на резиденцію володимира путіна, оскільки немає вагомих доказів. Російська влада надає суперечливу інформацію про інцидент.

У Франції сумніваються в атаці українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області. Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.

Деталі

Як зазначило джерело, "продовження та посилення російських ударів є самим по собі актом непокори мирній програмі президента Дональда Трампа".

"Немає жодних вагомих доказів, які б підтверджували серйозні звинувачення російської влади, навіть після перевірки інформації з нашими партнерами. Російська влада сама суперечить собі у заявах", - додало джерело.

Нагадаємо

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БПЛА.

Павло Башинський

