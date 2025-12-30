Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств
Киев • УНН
Франция выражает сомнения относительно атаки украинских беспилотников на резиденцию владимира путина, поскольку нет веских доказательств. Российские власти предоставляют противоречивую информацию об инциденте.
Во Франции сомневаются в атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.
Подробности
Как отметил источник, "продолжение и усиление российских ударов является само по себе актом неповиновения мирной программе президента Дональда Трампа".
"Нет никаких веских доказательств, которые бы подтверждали серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами. Российские власти сами противоречат себе в заявлениях", - добавил источник.
Напомним
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.
Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера РФ с помощью БПЛА.