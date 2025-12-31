$42.220.15
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом

Киев • УНН

 • 8 просмотра

кремль не предоставил доказательств своих утверждений об атаке украинских беспилотников на резиденцию путина 29 декабря, отрицая необходимость их предоставления. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что "не надо никаких доказательств", а также не смог ответить, остались ли обломки.

ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом

Кремль до сих пор не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих заявлений о том, что украинские беспилотники были направлены на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в ночь на 29 декабря, и даже отрицал необходимость предоставления этих доказательств. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики ссылаются на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, по словам которого "не нужно никаких доказательств" массированного удара украинского беспилотника, направленного на резиденцию Путина. В частности, Песков ответил на дополнительный вопрос о том, оставил ли удар беспилотника какие-либо обломки, которые могли бы быть доказательством, заявив, что он "не может ответить" и что ответ на этот вопрос должны дать российские военные.

Похоже, что Кремль пытается исправить некоторые расхождения в своих предыдущих заявлениях относительно якобы ударов 28-29 декабря. ... Валдай расположен примерно в 210 километрах от границы со Смоленской областью и примерно в 435 километрах от границы с Брянской областью. Брянская и Смоленская области содержат законные военные и оборонно-промышленные цели, которые Украина, вероятно, могла бы атаковать в ночь с 28 на 29 декабря, и Украина уже наносила удары по объектам в Брянской и Смоленской областях ранее. Любой случай полета украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Смоленской областей, таким образом, не означает безусловно, что беспилотники направлялись в сторону Новгородской области

- указывают в ISW.

Там добавляют, что до сих пор не обнаружили никаких кадров или репортажей, которые обычно следуют за глубокими ударами Украины, чтобы подтвердить заявления Кремля об украинских ударах, угрожавших бы резиденции Путина в Новгородской области.

"Российские и западные источники продолжают сообщать о контрознаках глубокого удара Украины, направленного по Новгородской области. Российская оппозиция и инсайдерские источники сообщили, что жители Валдая и окрестных районов не слышали и не наблюдали звуков работы беспилотников или активации средств ПВО, которые, как сообщали жители, они обычно слышат, даже во время предыдущих украинских ударов далеко от самого Валдая", - резюмируют аналитики.

Контекст

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера РФ с помощью БПЛА.

