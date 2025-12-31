Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів

$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 15375 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
30 грудня, 15:27 • 39035 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 30071 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 26967 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 26396 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 19775 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
30 грудня, 11:22 • 18557 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23786 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 37021 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22776 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 9782 перегляди
У Житомирі неповнолітню пацієнтку прив'язували та били у лікарні, поліція на повідомлення про катування не реагувала - Лубінець30 грудня, 20:05 • 3444 перегляди
Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається30 грудня, 20:30 • 11595 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto01:06 • 14494 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят01:42 • 6298 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 37753 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 41254 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 37028 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 63756 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 62230 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Мелітополь
Брянська область
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 10028 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:27 • 39047 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 22311 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 34018 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 47232 перегляди
Опалення
Техніка
TikTok
Соціальна мережа
Шахед-136

Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Агенти АТЕШ у Залізничному районі воронежа знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів для Куп'янського угруповання військ рф. Це ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення складів зі зброєю.

Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів

У Залізничному районі російського міста воронеж агенти партизанського руху АТЕШ успішно провели диверсію, знищивши тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів - переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.

Деталі

Зазначається, що знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення складів із озброєнням та технікою.

Подібні втручання підривають стійкість усієї логістичної мережі рашистів та допомагають Силам оборони України звільняти території Харківської області

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Партизанський рух АТЕШ провів успішну операцію у Запорізькій області, вивівши з ладу ключовий об’єкт телекомунікаційної інфраструктури російських військ.

Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рф21.12.25, 07:20 • 19576 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

