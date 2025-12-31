Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів

У Залізничному районі російського міста воронеж агенти партизанського руху АТЕШ успішно провели диверсію, знищивши тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів - переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.

Деталі

Зазначається, що знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення складів із озброєнням та технікою.

Подібні втручання підривають стійкість усієї логістичної мережі рашистів та допомагають Силам оборони України звільняти території Харківської області - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Партизанський рух АТЕШ провів успішну операцію у Запорізькій області, вивівши з ладу ключовий об’єкт телекомунікаційної інфраструктури російських військ.

Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рф