Диверсія під Бердянськом: АТЕШ знищив технічний вузол зв’язку окупантів
Київ • УНН
Рух АТЕШ вивів з ладу ключовий об'єкт телекомунікаційної інфраструктури російських військ у Запорізькій області. Це спричинило масштабні перебої зі зв'язком у підрозділах ЗС РФ, зокрема в районі аеродрому "Бердянськ".
Партизанський рух АТЕШ провів успішну операцію у Запорізькій області, вивівши з ладу ключовий об’єкт телекомунікаційної інфраструктури російських військ. Про це українські партизани повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Агенти руху здійснили диверсію в районі тимчасово окупованого Бердянська. Було знищено технічний модуль телекомунікаційної вежі за координатами: 46.8491042, 36.778039. У результаті підриву роботу об’єкта повністю зупинено.
Вплив на координацію ворога
Виведення вежі з ладу спричинило масштабні перебої зі зв’язком у підрозділах зс рф, що дислокуються у стратегічно важливих точках регіону. Зокрема, порушення координації та управління зафіксовано:
- у підрозділах, розташованих в районі аеродрому "Бердянськ";
- у підрозділах полку "Башкортостан".
Відсутність стабільного сигналу в цій зоні критично впливає на здатність окупантів оперативно обмінюватися даними, керувати вильотами БПЛА та здійснювати управління особовим складом на напруженій ділянці фронту.
В АТЕШ наголосили, що продовжують системно нищити логістику та інфраструктуру ворога.
АТЕШ продовжує методично руйнувати інфраструктуру, на яку опирається російська військова машина. Ми знаємо, де ви знаходитесь, і знаємо ваші слабкі місця
