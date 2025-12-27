Диверсія під Бердянськом: АТЕШ знищив технічний вузол зв’язку окупантів

$41.930.00
49.430.00
ukenru
07:13 • 1112 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto
06:01 • 6466 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 19464 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 48988 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 35012 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 39930 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 52801 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28635 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22398 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19999 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.6м/с
79%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 13950 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 12935 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 12031 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС02:27 • 14059 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 10784 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 23153 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 48988 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 24392 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 52801 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 50717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Каш Патель
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білий дім
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 23153 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 13286 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 12966 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 14711 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 29298 перегляди
Актуальне
Техніка
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Диверсія під Бердянськом: АТЕШ знищив технічний вузол зв’язку окупантів

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Рух АТЕШ вивів з ладу ключовий об'єкт телекомунікаційної інфраструктури російських військ у Запорізькій області. Це спричинило масштабні перебої зі зв'язком у підрозділах ЗС РФ, зокрема в районі аеродрому "Бердянськ".

Диверсія під Бердянськом: АТЕШ знищив технічний вузол зв’язку окупантів

Партизанський рух АТЕШ провів успішну операцію у Запорізькій області, вивівши з ладу ключовий об’єкт телекомунікаційної інфраструктури російських військ. Про це українські партизани повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Агенти руху здійснили диверсію в районі тимчасово окупованого Бердянська. Було знищено технічний модуль телекомунікаційної вежі за координатами: 46.8491042, 36.778039. У результаті підриву роботу об’єкта повністю зупинено.

Вплив на координацію ворога

Виведення вежі з ладу спричинило масштабні перебої зі зв’язком у підрозділах зс рф, що дислокуються у стратегічно важливих точках регіону. Зокрема, порушення координації та управління зафіксовано:

  • у підрозділах, розташованих в районі аеродрому "Бердянськ";
    • у підрозділах полку "Башкортостан".

      П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі23.12.25, 20:36 • 8267 переглядiв

      Відсутність стабільного сигналу в цій зоні критично впливає на здатність окупантів оперативно обмінюватися даними, керувати вильотами БПЛА та здійснювати управління особовим складом на напруженій ділянці фронту.

      В АТЕШ наголосили, що продовжують системно нищити логістику та інфраструктуру ворога.

      АТЕШ продовжує методично руйнувати інфраструктуру, на яку опирається російська військова машина. Ми знаємо, де ви знаходитесь, і знаємо ваші слабкі місця 

      – йдеться у повідомленні організації.

      "Купʼянськ про*бан": російські воєнкори визнали втрату міста попри заяви путіна24.12.25, 19:26 • 14559 переглядiв

      Степан Гафтко

      Війна в Україні
      російська пропаганда
      Техніка
      Соціальна мережа
      Війна в Україні
      Запорізька область
      Атеш (рух)
      Бердянськ