07:13 • 608 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto
06:01 • 5796 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 19185 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 48530 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 34775 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 39746 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 52609 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28579 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22348 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19980 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Диверсия под Бердянском: АТЕШ уничтожил технический узел связи оккупантов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Движение АТЕШ вывело из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск в Запорожской области. Это вызвало масштабные перебои со связью в подразделениях ВС РФ, в частности в районе аэродрома "Бердянск".

Диверсия под Бердянском: АТЕШ уничтожил технический узел связи оккупантов

Партизанское движение АТЕШ провело успешную операцию в Запорожской области, выведя из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск. Об этом украинские партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Агенты движения совершили диверсию в районе временно оккупированного Бердянска. Был уничтожен технический модуль телекоммуникационной вышки по координатам: 46.8491042, 36.778039. В результате подрыва работа объекта полностью остановлена.

Влияние на координацию врага

Вывод вышки из строя вызвал масштабные перебои со связью в подразделениях вс рф, дислоцирующихся в стратегически важных точках региона. В частности, нарушения координации и управления зафиксированы:

  • в подразделениях, расположенных в районе аэродрома "Бердянск";
    • в подразделениях полка "Башкортостан".

      Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье23.12.25, 20:36 • 8267 просмотров

      Отсутствие стабильного сигнала в этой зоне критически влияет на способность оккупантов оперативно обмениваться данными, управлять вылетами БПЛА и осуществлять управление личным составом на напряженном участке фронта.

      В АТЕШ подчеркнули, что продолжают системно уничтожать логистику и инфраструктуру врага.

      АТЕШ продолжает методично разрушать инфраструктуру, на которую опирается российская военная машина. Мы знаем, где вы находитесь, и знаем ваши слабые места 

      – говорится в сообщении организации.

      "Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина24.12.25, 19:26 • 14557 просмотров

      Степан Гафтко

