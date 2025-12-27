Диверсия под Бердянском: АТЕШ уничтожил технический узел связи оккупантов
Киев • УНН
Движение АТЕШ вывело из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск в Запорожской области. Это вызвало масштабные перебои со связью в подразделениях ВС РФ, в частности в районе аэродрома "Бердянск".
Партизанское движение АТЕШ провело успешную операцию в Запорожской области, выведя из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск. Об этом украинские партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Агенты движения совершили диверсию в районе временно оккупированного Бердянска. Был уничтожен технический модуль телекоммуникационной вышки по координатам: 46.8491042, 36.778039. В результате подрыва работа объекта полностью остановлена.
Влияние на координацию врага
Вывод вышки из строя вызвал масштабные перебои со связью в подразделениях вс рф, дислоцирующихся в стратегически важных точках региона. В частности, нарушения координации и управления зафиксированы:
- в подразделениях, расположенных в районе аэродрома "Бердянск";
- в подразделениях полка "Башкортостан".
Отсутствие стабильного сигнала в этой зоне критически влияет на способность оккупантов оперативно обмениваться данными, управлять вылетами БПЛА и осуществлять управление личным составом на напряженном участке фронта.
В АТЕШ подчеркнули, что продолжают системно уничтожать логистику и инфраструктуру врага.
АТЕШ продолжает методично разрушать инфраструктуру, на которую опирается российская военная машина. Мы знаем, где вы находитесь, и знаем ваши слабые места
