Заместителя начальника СБУ Ровенской области арестовали с миллионным залогом

$43.950.1350.640.06
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
16:52 • 21284 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
16:35 • 18438 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 24776 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 39180 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 28610 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 30245 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 30258 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 31909 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 44881 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 35041 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 13993 просмотра
Чехия готова запустить реверс нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию18 марта, 16:03 • 10466 просмотра
Крупнейшие суточные потери рф в 2026 году - более 1700 оккупантов - МинобороныPhoto17:12 • 5008 просмотра
Атака рф на Киев: обломок дрона повредил стену торгового центра18:59 • 6528 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 45071 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 60379 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 66292 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 88572 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 80296 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Джей Ди Вэнс
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Соединённые Штаты
Катар
Реклама
УНН Lite
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 14010 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 35058 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 31746 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 36317 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 41200 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Заместителя начальника СБУ Ровенской области арестовали с миллионным залогом

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

ВАКС избрал меру пресечения должностному лицу СБУ в виде содержания под стражей до мая 2026 года. Альтернативой аресту определен залог в 998 400 гривен.

ВАКС применил к заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, которого подозревают в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в почти 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к заместителю начальника УСБУ в Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 мая 2026 года. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 998 400 гривен 

- говорится в сообщении. 

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

  • не отлучаться из Ровенской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
    • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
      • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
        • сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Ровенской области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
          • носить электронное средство контроля.

            Напомним 

            Должностным лицам СБУ, которые организовали схему давления на бизнес на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

            Павел Башинский

            Криминал и ЧП
            Ровненская область
            Государственная миграционная служба (Украина)
            Служба безопасности Украины
            Украина