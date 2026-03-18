Заместителя начальника СБУ Ровенской области арестовали с миллионным залогом

ВАКС применил к заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, которого подозревают в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в почти 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к заместителю начальника УСБУ в Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 мая 2026 года. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 998 400 гривен - говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

не отлучаться из Ровенской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Ровенской области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

носить электронное средство контроля.

Напомним

Должностным лицам СБУ, которые организовали схему давления на бизнес на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.