Заместителя начальника СБУ Ровенской области арестовали с миллионным залогом
Киев • УНН
ВАКС избрал меру пресечения должностному лицу СБУ в виде содержания под стражей до мая 2026 года. Альтернативой аресту определен залог в 998 400 гривен.
ВАКС применил к заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, которого подозревают в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в почти 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к заместителю начальника УСБУ в Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 мая 2026 года. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 998 400 гривен
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- не отлучаться из Ровенской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Ровенской области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
- носить электронное средство контроля.
Напомним
Должностным лицам СБУ, которые организовали схему давления на бизнес на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.