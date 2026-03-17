ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
52%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 4566 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15751 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21411 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 42392 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 52203 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

Посадовцям СБУ, які вимагали сотні тисяч доларів за "спокійну роботу" бізнесу, отримали підозри - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Заступники начальників управлінь СБУ організували схему поборів з підприємців. Затриманим за хабарництво загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Посадовцям СБУ, які вимагали сотні тисяч доларів за "спокійну роботу" бізнесу, отримали підозри - Генпрокурор Кравченко

Посадовцям СБУ, які організували схему тиску на бізнес на сотні тисяч доларів, повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступнику начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільній особі-посереднику. Усім трьом чоловікам інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Цивільному посереднику додатково інкриміновано співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України) 

- повідомив Кравченко.

Деталі 

За словами Кравченка, посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх "проблемних питань".

Посадовець ГУ СБУ у м. Києві та Київській області використав кримінальне провадження як джерело незаконного збагачення. Для посередництва він залучив цивільну особу, яка комунікувала із бізнесом та координувала передачу готівки 

- повідомив Генпрокурор.

Встановлено, що  під час зустрічей на Рівненщині за так званий "тариф на спокійну роботу" підприємцям озвучили суму в 600 тисяч доларів США. За це обіцяли закрити кримінальне провадження, змінити кваліфікацію справи та надалі не втручатися в діяльність бізнесу, додав Кравченко.

Одержання неправомірної вигоди, за словами Генпрокурора, відбувалось поетапно:

 – 6 березня в Києві передано перший транш у 50 тис. дол. як підтвердження серйозності намірів. Після цього бізнесменам надали "дорожню карту" з вирішення їхніх проблем у кримінальному провадженні; 

– 16 березня в одному з ресторанів Київщини передано другий транш у  250 тис. дол.

Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. дол. США за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину.  Загалом правоохоронці задокументували отримання понад 322 тис. дол. 

- додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що "тариф" на безкарність у цій історії не спрацював. Усіх трьох учасників затримано, а грошові кошти вилучено. 

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативний супровід у справі здійснювало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

Кримінал
Рівненська область
Руслан Кравченко
Служба безпеки України
Київ