Вимагали понад 600 тис. доларів хабаря у справі про бурштин - в Офісі Генпрокурора заявили про викриття двох посадовців СБУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ викрито двох посадовців Служби безпеки України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 16 березня 2026 року у межах кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України заступника начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступника начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільну особу-посередника.

За даними слідства, вони вимагали від підприємця понад 600 тис. доларів США за вплив на хід досудового розслідування. Зокрема: за перекваліфікацію раніше зареєстрованого кримінального правопорушення, непритягнення до кримінальної відповідальності винних, натомість – обвинувачення підставних осіб та за нестворення штучних перешкод під час видобутку бурштину на території області.

Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський

Зазначених посадовців та посередника сьогодні затримано під час отримання 250 тис. доларів як частини неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22 100 доларів за сприяння у видобутку бурштину.

Наразі проводяться невідкладні обшуки у службових кабінетах ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Рівненській області, а також за місцями проживання фігурантів.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу