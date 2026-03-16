Вимагали понад 600 тис. доларів хабаря у справі про бурштин - в Офісі Генпрокурора заявили про викриття двох посадовців СБУ

Ексклюзив
16:39 • 2074 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
15:36 • 6978 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 10245 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Ексклюзив
13:54 • 17264 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 10807 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 14958 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 25913 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 48107 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 58645 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 48279 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 17265 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 16979 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 20023 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 26465 перегляди
Вимагали понад 600 тис. доларів хабаря у справі про бурштин - в Офісі Генпрокурора заявили про викриття двох посадовців СБУ

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

Заступників начальників управлінь СБУ Києва та Рівненщини викрили на вимаганні грошей у бізнесмена. Фігурантів затримали під час отримання частини суми.

Вимагали понад 600 тис. доларів хабаря у справі про бурштин - в Офісі Генпрокурора заявили про викриття двох посадовців СБУ

Двох посадовців Служби безпеки України - заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області та заступника начальника УСБУ у Рівненській області - викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ викрито двох посадовців Служби безпеки України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 16 березня 2026 року у межах кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України заступника начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступника начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільну особу-посередника. 

За даними слідства, вони вимагали від підприємця понад 600 тис. доларів США за вплив на хід досудового розслідування. Зокрема: за перекваліфікацію раніше зареєстрованого кримінального правопорушення, непритягнення до кримінальної відповідальності винних, натомість – обвинувачення підставних осіб та за нестворення штучних перешкод під час видобутку бурштину на території області. 

Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський25.02.26, 20:05 • 63378 переглядiв

Зазначених посадовців та посередника сьогодні затримано під час отримання 250 тис. доларів як частини неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22 100 доларів за сприяння у видобутку бурштину.

Наразі проводяться невідкладні обшуки у службових кабінетах ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Рівненській області, а також за місцями проживання фігурантів. 

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу04.03.26, 17:40 • 3931 перегляд

Антоніна Туманова

Кримінал
Обшук
Рівненська область
Київська область
Служба безпеки України