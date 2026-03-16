Требовали более 600 тыс. долларов взятки по делу о янтаре - в Офисе Генпрокурора заявили о разоблачении двух должностных лиц СБУ

Эксклюзив
16:39 • 2010 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
15:36 • 6868 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
14:52 • 10209 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
13:54 • 17209 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
13:13 • 10776 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 14951 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 25906 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 48098 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 58645 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 48279 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Популярные новости
Саудовская Аравия перенаправляет экспорт нефти из-за угрозы в Ормузском проливе - Bloomberg16 марта, 07:40 • 15810 просмотра
Каллас ответила на слова Трампа с предупреждением союзникам относительно Ормузского пролива с упоминанием об Украине16 марта, 08:57 • 5524 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 26421 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне11:53 • 19978 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto12:37 • 16934 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 3258 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
13:54 • 17209 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto12:37 • 16938 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне11:53 • 19983 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 26426 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 29466 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 40450 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 44872 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 50921 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 44728 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Фокс Ньюс
Бильд

Требовали более 600 тыс. долларов взятки по делу о янтаре - в Офисе Генпрокурора заявили о разоблачении двух должностных лиц СБУ

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

Заместителей начальников управлений СБУ Киева и Ровенской области разоблачили на вымогательстве денег у бизнесмена. Фигурантов задержали при получении части суммы.

Двух должностных лиц Службы безопасности Украины - заместителя начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и заместителя начальника УСБУ в Ровенской области - разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ разоблачены два должностных лица Службы безопасности Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 16 марта 2026 года в рамках уголовного производства задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданское лицо-посредник.

По данным следствия, они требовали от предпринимателя более 600 тыс. долларов США за влияние на ход досудебного расследования. В частности: за переквалификацию ранее зарегистрированного уголовного правонарушения, непривлечение к уголовной ответственности виновных, вместо этого – обвинение подставных лиц и за несоздание искусственных препятствий при добыче янтаря на территории области.

Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский25.02.26, 20:05 • 63378 просмотров

Указанные должностные лица и посредник сегодня задержаны при получении 250 тыс. долларов как части неправомерной выгоды за фальсификацию уголовного производства и 22 100 долларов за содействие в добыче янтаря.

Сейчас проводятся неотложные обыски в служебных кабинетах ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, УСБУ в Ровенской области, а также по местам жительства фигурантов.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании мер пресечения.

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области после коррупционного скандала04.03.26, 17:40 • 3931 просмотр

