Требовали более 600 тыс. долларов взятки по делу о янтаре - в Офисе Генпрокурора заявили о разоблачении двух должностных лиц СБУ
Киев • УНН
Заместителей начальников управлений СБУ Киева и Ровенской области разоблачили на вымогательстве денег у бизнесмена. Фигурантов задержали при получении части суммы.
Двух должностных лиц Службы безопасности Украины - заместителя начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и заместителя начальника УСБУ в Ровенской области - разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ разоблачены два должностных лица Службы безопасности Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 16 марта 2026 года в рамках уголовного производства задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданское лицо-посредник.
По данным следствия, они требовали от предпринимателя более 600 тыс. долларов США за влияние на ход досудебного расследования. В частности: за переквалификацию ранее зарегистрированного уголовного правонарушения, непривлечение к уголовной ответственности виновных, вместо этого – обвинение подставных лиц и за несоздание искусственных препятствий при добыче янтаря на территории области.
Указанные должностные лица и посредник сегодня задержаны при получении 250 тыс. долларов как части неправомерной выгоды за фальсификацию уголовного производства и 22 100 долларов за содействие в добыче янтаря.
Сейчас проводятся неотложные обыски в служебных кабинетах ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, УСБУ в Ровенской области, а также по местам жительства фигурантов.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании мер пресечения.
