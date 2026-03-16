Требовали более 600 тыс. долларов взятки по делу о янтаре - в Офисе Генпрокурора заявили о разоблачении двух должностных лиц СБУ

Двух должностных лиц Службы безопасности Украины - заместителя начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и заместителя начальника УСБУ в Ровенской области - разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ разоблачены два должностных лица Службы безопасности Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 16 марта 2026 года в рамках уголовного производства задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданское лицо-посредник.

По данным следствия, они требовали от предпринимателя более 600 тыс. долларов США за влияние на ход досудебного расследования. В частности: за переквалификацию ранее зарегистрированного уголовного правонарушения, непривлечение к уголовной ответственности виновных, вместо этого – обвинение подставных лиц и за несоздание искусственных препятствий при добыче янтаря на территории области.

Указанные должностные лица и посредник сегодня задержаны при получении 250 тыс. долларов как части неправомерной выгоды за фальсификацию уголовного производства и 22 100 долларов за содействие в добыче янтаря.

Сейчас проводятся неотложные обыски в служебных кабинетах ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, УСБУ в Ровенской области, а также по местам жительства фигурантов.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании мер пресечения.

