Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области после коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области, которого подозревают в превышении власти и предоставлении неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №219/2026.

Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области - говорится в указе.

Дополнение

Владимир Компаниченко возглавил Управление СБУ в Житомирской области в ноябре 2022 года, сменив на этом посту Алексея Шмагельского. До этого Компаниченко возглавлял Управление СБУ в Херсонской, а также в Черновицкой областях.

Напомним

Командующему логистики Воздушных Сил ВСУ и руководителю УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ на Житомирщине Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.