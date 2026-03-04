Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області. Його підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області, якого підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента №219/2026.
Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області
Доповнення
Володимир Компаниченко очолив Управління СБУ в Житомирській області у листопаді 2022 року, замінивши на цій посаді Олексія Шмагельського. До цього Компаниченко очолював Управління СБУ у Херсонській, а також у Чернівецькій областях.
Нагадаємо
Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.
Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.