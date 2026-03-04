Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 892 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 12049 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 12811 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 19672 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 47456 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 76137 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 63827 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66964 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61424 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34780 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
61%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 21992 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 21901 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 20255 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 20349 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 12249 перегляди
Публікації
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 892 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 12049 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 20359 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 20267 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 74767 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Піт Гегсет
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 1844 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 12255 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 29882 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 37644 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 41659 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
The Guardian
Опалення

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області. Його підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн.

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області, якого підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента №219/2026. 

Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області 

- йдеться в указі. 

Доповнення 

Володимир Компаниченко очолив Управління СБУ в Житомирській області у листопаді 2022 року, замінивши на цій посаді Олексія Шмагельського. До цього Компаниченко очолював Управління СБУ у Херсонській, а також у Чернівецькій областях. 

Нагадаємо 

Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Війна в Україні
Чернівецька область
Житомирська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Херсонська область
Володимир Зеленський