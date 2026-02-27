Суд взяв під варту керівника управління СБУ на Житомирщині Компаніченка
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн.
Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.
Деталі
За інформацією видання, сам Компаніченко та його адвокати від коментарів відмовилися.
Доповнення
Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.
Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.