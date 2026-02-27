Суд взял под стражу руководителя управления СБУ в Житомирской области Компаниченко
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему инкриминируется превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн.
Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
По информации издания, сам Компаниченко и его адвокаты от комментариев отказались.
Дополнение
Командующему логистики Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.
Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.