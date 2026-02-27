Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні
Британські та французькі військові завершили підготовку до миротворчої місії в Україні. Це відбулося на тлі заяв Лондона та Парижа про готовність очолити контингент у разі припинення вогню.
Елітні підрозділи Великої Британії та Франції провели масштабні спільні навчання в Бретані, відпрацьовуючи сценарії повітряного десантування та стабілізаційних дій. Вишкіл відбувся на тлі офіційних заяв Лондона та Парижа про готовність очолити міжнародний миротворчий контингент у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом та москвою. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.
Деталі
Понад 600 військовослужбовців 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії спільно з французькою 11-ю парашутно-десантною бригадою здійснили імітацію повітряного рейду.
Ці навчання є частиною ширшої місії "Оріон", у якій задіяно близько 2000 військових для відпрацювання допомоги союзникам НАТО в умовах гібридних загроз та повномасштабного вторгнення.
Представники оборонного відомства характеризують цих бійців як "кінчик списа", підкреслюючи їхню здатність розгорнутися в будь–якій точці світу в найкоротші терміни.
Дискусії щодо чисельності контингенту та ресурсів армії
Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив зобов'язання Великої Британії та Франції направити близько 5000 військовослужбовців для підтримки миру після завершення активних боїв. Однак всередині Британії тривають дискусії щодо здатності країни виставити таку кількість бійців без шкоди для інших стратегічних напрямків, як-от Естонія чи Кіпр.
Міністр збройних сил Ел Карнс наголосив на необхідності прискореної модернізації армії, зазначивши, що країна має лише від трьох до п'яти років для підготовки до можливої значної конфронтації з великою державою.
