Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні

26 лютого, 22:38 • 11848 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 20034 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
26 лютого, 16:20 • 21700 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 23258 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 21842 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
26 лютого, 13:53 • 35039 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 19775 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
26 лютого, 11:34 • 94050 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45614 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52898 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров26 лютого, 19:51 • 7194 перегляди
Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов26 лютого, 19:56 • 9340 перегляди
Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26 лютого, 20:09 • 7742 перегляди
У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейськихVideo26 лютого, 20:49 • 4332 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 12462 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 13:53 • 35039 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 29360 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 11:34 • 94050 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 17:40 • 74358 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 78531 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Музикант
Давид Арахамія
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Пакистан
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 2628 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 11144 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 42562 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 52633 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 55152 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The Guardian

Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Британські та французькі військові завершили підготовку до миротворчої місії в Україні. Це відбулося на тлі заяв Лондона та Парижа про готовність очолити контингент у разі припинення вогню.

Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні

Елітні підрозділи Великої Британії та Франції провели масштабні спільні навчання в Бретані, відпрацьовуючи сценарії повітряного десантування та стабілізаційних дій. Вишкіл відбувся на тлі офіційних заяв Лондона та Парижа про готовність очолити міжнародний миротворчий контингент у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом та москвою. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Понад 600 військовослужбовців 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії спільно з французькою 11-ю парашутно-десантною бригадою здійснили імітацію повітряного рейду.

Ці навчання є частиною ширшої місії "Оріон", у якій задіяно близько 2000 військових для відпрацювання допомоги союзникам НАТО в умовах гібридних загроз та повномасштабного вторгнення.

Французи та німці виступають проти відправки миротворців в Україну - опитування13.02.26, 15:44 • 3150 переглядiв

Представники оборонного відомства характеризують цих бійців як "кінчик списа", підкреслюючи їхню здатність розгорнутися в будь–якій точці світу в найкоротші терміни.

Дискусії щодо чисельності контингенту та ресурсів армії

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив зобов'язання Великої Британії та Франції направити близько 5000 військовослужбовців для підтримки миру після завершення активних боїв. Однак всередині Британії тривають дискусії щодо здатності країни виставити таку кількість бійців без шкоди для інших стратегічних напрямків, як-от Естонія чи Кіпр.

Міністр збройних сил Ел Карнс наголосив на необхідності прискореної модернізації армії, зазначивши, що країна має лише від трьох до п'яти років для підготовки до можливої значної конфронтації з великою державою.

Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26.02.26, 02:27 • 22266 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Дейлі телеграф
НАТО
Франція
Велика Британія
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
Кіпр