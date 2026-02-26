Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph
Київ • УНН
Країни "коаліції охочих" визнали, що розміщення миротворчих військ в Україні потребуватиме згоди путіна. Це може зірвати британсько-французький план щодо дотримання припинення вогню.
Країни-члени "коаліції охочих" визнали, що плани щодо розміщення миротворчих військ на території України потребуватимуть схвалення російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на "численні" неназвані джерела, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що таким чином британсько-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний за примхою кремля.
Внутрішня напруженість, проявлена в річницю вторгнення путіна, стане ударом по зусиллях України щодо посередництва у припиненні війни
Європейські джерела, поінформовані про переговори, стверджують, що гарантії безпеки після війни також є каменем спотикання. Так, одне високопоставлене дипломатичне джерело повідомило, що чуло від представників країн, що вони "направлять наші війська лише за згодою росії". Існує побоювання, що без згоди путіна будь-які європейські сили можуть вважатися законною військовою ціллю.
Якщо росія каже, що ми не погоджуємося на це і вважаємо ці війська ціллю, тоді потрібно направити сили іншого типу. Тож те, чи погодиться росія на це, чи ні, матиме на це величезний вплив
За припущенням іншого джерела, європейські уряди фактично надали путіну право вето на плани коаліції, вимагаючи місця за столом переговорів. При цьому "європейське джерело в оборонній галузі" назвало потенційне розгортання військ "досить гіпотетичним" через давні заперечення путіна проти розміщення військ НАТО в Україні.
Нагадаємо
Європейські лідери, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу та ЄС, звернулися до українців та світу у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф. Вони обіцяють посилити підтримку України та наголошують на її майбутньому в ЄС.
