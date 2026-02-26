Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph

Країни-члени "коаліції охочих" визнали, що плани щодо розміщення миротворчих військ на території України потребуватимуть схвалення російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на "численні" неназвані джерела, інформує УНН.

Зазначається, що таким чином британсько-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний за примхою кремля.

Європейські джерела, поінформовані про переговори, стверджують, що гарантії безпеки після війни також є каменем спотикання. Так, одне високопоставлене дипломатичне джерело повідомило, що чуло від представників країн, що вони "направлять наші війська лише за згодою росії". Існує побоювання, що без згоди путіна будь-які європейські сили можуть вважатися законною військовою ціллю.

Якщо росія каже, що ми не погоджуємося на це і вважаємо ці війська ціллю, тоді потрібно направити сили іншого типу. Тож те, чи погодиться росія на це, чи ні, матиме на це величезний вплив