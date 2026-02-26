Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph

$43.260.03
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 13216 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 15534 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 15038 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 14871 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14202 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 26193 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18161 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17524 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 33445 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 26193 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 33445 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 54740 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 64328 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 82341 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Країни "коаліції охочих" визнали, що розміщення миротворчих військ в Україні потребуватиме згоди путіна. Це може зірвати британсько-французький план щодо дотримання припинення вогню.

Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph

Країни-члени "коаліції охочих" визнали, що плани щодо розміщення миротворчих військ на території України потребуватимуть схвалення російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на "численні" неназвані джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що таким чином британсько-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний за примхою кремля.

Внутрішня напруженість, проявлена ​​в річницю вторгнення путіна, стане ударом по зусиллях України щодо посередництва у припиненні війни

- йдеться у статті.

Європейські джерела, поінформовані про переговори, стверджують, що гарантії безпеки після війни також є каменем спотикання. Так, одне високопоставлене дипломатичне джерело повідомило, що чуло від представників країн, що вони "направлять наші війська лише за згодою росії". Існує побоювання, що без згоди путіна будь-які європейські сили можуть вважатися законною військовою ціллю.

Якщо росія каже, що ми не погоджуємося на це і вважаємо ці війська ціллю, тоді потрібно направити сили іншого типу. Тож те, чи погодиться росія на це, чи ні, матиме на це величезний вплив

- цитує видання одного зі співрозмовників.

За припущенням іншого джерела, європейські уряди фактично надали путіну право вето на плани коаліції, вимагаючи місця за столом переговорів. При цьому "європейське джерело в оборонній галузі" назвало потенційне розгортання військ "досить гіпотетичним" через давні заперечення путіна проти розміщення військ НАТО в Україні.

Нагадаємо

Європейські лідери, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу та ЄС, звернулися до українців та світу у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф. Вони обіцяють посилити підтримку України та наголошують на її майбутньому в ЄС.

Макрон пояснив, чому Європа не може ввести війська в Україну до мирної угоди з рф13.02.26, 22:49 • 6900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Дейлі телеграф
НАТО
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Україна