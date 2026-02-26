Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph
Киев • УНН
Страны "коалиции желающих" признали, что размещение миротворческих войск в Украине потребует согласия Путина. Это может сорвать британско-французский план по соблюдению прекращения огня.
Страны-члены "коалиции желающих" признали, что планы по размещению миротворческих войск на территории Украины потребуют одобрения российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на "многочисленные" неназванные источники, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом британско-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля.
Внутренняя напряженность, проявленная в годовщину вторжения Путина, станет ударом по усилиям Украины по посредничеству в прекращении войны
Европейские источники, информированные о переговорах, утверждают, что гарантии безопасности после войны также являются камнем преткновения. Так, один высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что слышал от представителей стран, что они "направят наши войска только с согласия России". Существует опасение, что без согласия Путина любые европейские силы могут считаться законной военной целью.
Если Россия говорит, что мы не согласны на это и считаем эти войска целью, тогда нужно направить силы другого типа. Так что то, согласится ли Россия на это или нет, будет иметь на это огромное влияние
По предположению другого источника, европейские правительства фактически предоставили Путину право вето на планы коалиции, требуя места за столом переговоров. При этом "европейский источник в оборонной отрасли" назвал потенциальное развертывание войск "довольно гипотетическим" из-за давних возражений Путина против размещения войск НАТО в Украине.
Напомним
Европейские лидеры, включая Великобританию, Францию, Германию, Польшу и ЕС, обратились к украинцам и миру в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Они обещают усилить поддержку Украины и подчеркивают ее будущее в ЕС.
