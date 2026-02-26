$43.260.03
19:42 • 6396 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 13180 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 15502 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 15015 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 14856 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14191 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 26173 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18159 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17523 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33433 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Страны "коалиции желающих" признали, что размещение миротворческих войск в Украине потребует согласия Путина. Это может сорвать британско-французский план по соблюдению прекращения огня.

Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph

Страны-члены "коалиции желающих" признали, что планы по размещению миротворческих войск на территории Украины потребуют одобрения российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на "многочисленные" неназванные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом британско-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля.

Внутренняя напряженность, проявленная в годовщину вторжения Путина, станет ударом по усилиям Украины по посредничеству в прекращении войны

- говорится в статье.

Европейские источники, информированные о переговорах, утверждают, что гарантии безопасности после войны также являются камнем преткновения. Так, один высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что слышал от представителей стран, что они "направят наши войска только с согласия России". Существует опасение, что без согласия Путина любые европейские силы могут считаться законной военной целью.

Если Россия говорит, что мы не согласны на это и считаем эти войска целью, тогда нужно направить силы другого типа. Так что то, согласится ли Россия на это или нет, будет иметь на это огромное влияние

- цитирует издание одного из собеседников.

По предположению другого источника, европейские правительства фактически предоставили Путину право вето на планы коалиции, требуя места за столом переговоров. При этом "европейский источник в оборонной отрасли" назвал потенциальное развертывание войск "довольно гипотетическим" из-за давних возражений Путина против размещения войск НАТО в Украине.

Напомним

Европейские лидеры, включая Великобританию, Францию, Германию, Польшу и ЕС, обратились к украинцам и миру в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Они обещают усилить поддержку Украины и подчеркивают ее будущее в ЕС.

Макрон объяснил, почему Европа не может ввести войска в Украину до мирного соглашения с рф13.02.26, 22:49 • 6900 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
НАТО
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Украина