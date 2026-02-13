Макрон объяснил, почему Европа не может ввести войска в Украину до мирного соглашения с рф
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не может ввести войска в Украину, чтобы избежать эскалации напряженности. Он отметил отсутствие доказательств серьезности намерений России относительно мирного соглашения.
Европа не может сейчас вводить войска, потому что ее обвинят в эскалации напряженности, что еще больше ухудшит ситуацию. Так президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, почему он не готов ввести войска в Украину до заключения мирного соглашения с РФ, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Макрон дал достаточно долгий и обстоятельный ответ, снова подчеркнув долгий путь Европы к нынешнему положению дел, к мощной финансовой поддержке Киева, "что больше не зависит от финансовой поддержки США".
Он заявил, что не видит никаких доказательств серьезности намерений России заключить мирное соглашение сейчас, поскольку она продолжает бомбить мирное население и затягивать переговоры, пытаясь добиться различных уступок от Украины.
Он сказал, что Европа не может сейчас ввести войска, потому что ее обвинят в эскалации напряженности, что еще больше ухудшит ситуацию.
Поэтому, по его словам, следует сосредоточиться на "возобновлении взаимодействия с США, оценке… того факта, что больше нет места для краткосрочных переговоров, заслуживающих доверия, и введении дополнительных санкций" против России и действиях против ее теневого флота.
"Я прекрасно понимаю и уважаю тот факт, что эта точка зрения не является для вас идеальной, но, на мой взгляд, она вполне убедительна и в краткосрочной перспективе является лучшим возможным сценарием", - резюмировал Макрон.
