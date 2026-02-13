Макрон объяснил, почему Европа не может ввести войска в Украину до мирного соглашения с рф

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
16:25 • 8738 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 16382 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 18791 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 21193 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 44609 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 60509 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 45837 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31449 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 41730 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 67173 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.2м/с
93%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД13 февраля, 11:20 • 40571 просмотра
Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в ГерманииVideo13 февраля, 12:14 • 6788 просмотра
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с экипажем Crew-12Video15:49 • 3426 просмотра
США усиливают давление на Украину для заключения соглашения в преддверии выборов - NYT16:00 • 3680 просмотра
Словакия и Венгрия заявляют о перебоях в поставках нефти по трубопроводу "Дружба"Video17:30 • 4964 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 44609 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 60509 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 50809 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 69923 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 111218 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры18:43 • 2702 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto18:03 • 3200 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 32111 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 32999 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 36656 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Дипломатка

Макрон объяснил, почему Европа не может ввести войска в Украину до мирного соглашения с рф

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не может ввести войска в Украину, чтобы избежать эскалации напряженности. Он отметил отсутствие доказательств серьезности намерений России относительно мирного соглашения.

Макрон объяснил, почему Европа не может ввести войска в Украину до мирного соглашения с рф

Европа не может сейчас вводить войска, потому что ее обвинят в эскалации напряженности, что еще больше ухудшит ситуацию. Так президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, почему он не готов ввести войска в Украину до заключения мирного соглашения с РФ, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Макрон дал достаточно долгий и обстоятельный ответ, снова подчеркнув долгий путь Европы к нынешнему положению дел, к мощной финансовой поддержке Киева, "что больше не зависит от финансовой поддержки США".

Он заявил, что не видит никаких доказательств серьезности намерений России заключить мирное соглашение сейчас, поскольку она продолжает бомбить мирное население и затягивать переговоры, пытаясь добиться различных уступок от Украины.

Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico30.01.26, 23:27 • 9243 просмотра

Он сказал, что Европа не может сейчас ввести войска, потому что ее обвинят в эскалации напряженности, что еще больше ухудшит ситуацию.

Поэтому, по его словам, следует сосредоточиться на "возобновлении взаимодействия с США, оценке… того факта, что больше нет места для краткосрочных переговоров, заслуживающих доверия, и введении дополнительных санкций" против России и действиях против ее теневого флота.

"Я прекрасно понимаю и уважаю тот факт, что эта точка зрения не является для вас идеальной, но, на мой взгляд, она вполне убедительна и в краткосрочной перспективе является лучшим возможным сценарием", - резюмировал Макрон.

Французы и немцы выступают против отправки миротворцев в Украину - опрос13.02.26, 15:44 • 2372 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Хранитель
Эмманюэль Макрон
Европа
Украина