Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение Манфреда Вебера, лидера правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), о том, что совместная европейская армия могла бы играть определенную роль в послевоенной миротворческой деятельности в Украине. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Вебер в последние недели сделал "ряд впечатляющих предложений" по усилению влияния ЕС на международной арене. Так, помимо солдат, действующих под "европейским флагом" в Украине, он призвал к созданию единого европейского лидера - объединению должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Выступая на неформальном саммите ЕНП в столице Хорватии Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера обновить ЕС, но заявил, что эти идеи не являются немедленными решениями проблем Европы.

Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас - ответил Мерц на вопрос об инициативах Вебера.

Он подчеркнул, что не испытывает проблем с тем, что "мы постоянно задаем институциональные вопросы" относительно того, как сделать Европу сильнее и объединеннее, и отметил, что "это вопросы, которые нужно обсуждать снова и снова".

В то же время Мерц не выказал особого желания углубляться в масштабные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера.

Достижение изменений договоров в этом Европейском Союзе из 27 стран - это довольно сложная задача. Я выступаю за то, чтобы мы, прежде всего, сосредоточились на задачах, которые сейчас на столе - резюмировал Мерц.

Он добавил, что речь идет прежде всего об улучшении обороноспособности и снижении промышленной конкурентоспособности континента.

Напомним

В начале января канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО после года любого будущего прекращения огня.

