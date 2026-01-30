Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение о роли совместной европейской армии в миротворчестве в Украине. Он заявил, что эти идеи не являются немедленными решениями проблем Европы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение Манфреда Вебера, лидера правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), о том, что совместная европейская армия могла бы играть определенную роль в послевоенной миротворческой деятельности в Украине. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Вебер в последние недели сделал "ряд впечатляющих предложений" по усилению влияния ЕС на международной арене. Так, помимо солдат, действующих под "европейским флагом" в Украине, он призвал к созданию единого европейского лидера - объединению должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.
Выступая на неформальном саммите ЕНП в столице Хорватии Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера обновить ЕС, но заявил, что эти идеи не являются немедленными решениями проблем Европы.
Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас
Он подчеркнул, что не испытывает проблем с тем, что "мы постоянно задаем институциональные вопросы" относительно того, как сделать Европу сильнее и объединеннее, и отметил, что "это вопросы, которые нужно обсуждать снова и снова".
В то же время Мерц не выказал особого желания углубляться в масштабные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера.
Достижение изменений договоров в этом Европейском Союзе из 27 стран - это довольно сложная задача. Я выступаю за то, чтобы мы, прежде всего, сосредоточились на задачах, которые сейчас на столе
Он добавил, что речь идет прежде всего об улучшении обороноспособности и снижении промышленной конкурентоспособности континента.
Напомним
В начале января канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО после года любого будущего прекращения огня.
Мерц и Зеленский обсудили российские атаки и усилия по прекращению огня30.01.26, 13:18 • 3078 просмотров