18:51 • 6380 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 11419 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 14225 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 11850 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 13907 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 16323 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 18339 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19936 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21158 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25235 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение о роли совместной европейской армии в миротворчестве в Украине. Он заявил, что эти идеи не являются немедленными решениями проблем Европы.

Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение Манфреда Вебера, лидера правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), о том, что совместная европейская армия могла бы играть определенную роль в послевоенной миротворческой деятельности в Украине. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Вебер в последние недели сделал "ряд впечатляющих предложений" по усилению влияния ЕС на международной арене. Так, помимо солдат, действующих под "европейским флагом" в Украине, он призвал к созданию единого европейского лидера - объединению должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Выступая на неформальном саммите ЕНП в столице Хорватии Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера обновить ЕС, но заявил, что эти идеи не являются немедленными решениями проблем Европы.

Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас

- ответил Мерц на вопрос об инициативах Вебера.

Он подчеркнул, что не испытывает проблем с тем, что "мы постоянно задаем институциональные вопросы" относительно того, как сделать Европу сильнее и объединеннее, и отметил, что "это вопросы, которые нужно обсуждать снова и снова".

В то же время Мерц не выказал особого желания углубляться в масштабные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера.

Достижение изменений договоров в этом Европейском Союзе из 27 стран - это довольно сложная задача. Я выступаю за то, чтобы мы, прежде всего, сосредоточились на задачах, которые сейчас на столе

- резюмировал Мерц.

Он добавил, что речь идет прежде всего об улучшении обороноспособности и снижении промышленной конкурентоспособности континента.

Напомним

В начале января канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО после года любого будущего прекращения огня.

Мерц и Зеленский обсудили российские атаки и усилия по прекращению огня30.01.26, 13:18 • 3078 просмотров

Вадим Хлюдзинский

