Мерц розкритикував ідею європейських миротворців в Україні - Politico
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував пропозицію про роль спільної європейської армії у миротворчості в Україні. Він заявив, що ці ідеї не є негайними рішеннями проблем Європи.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував пропозицію Манфреда Вебера, лідера правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), про те, що спільна європейська армія могла б відігравати певну роль у післявоєнній миротворчій діяльності в Україні. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Вебер останніми тижнями зробив "низку вражаючих пропозицій" щодо посилення впливу ЄС на міжнародній арені. Так, окрім солдатів, які діють під "європейським прапором" в Україні, він закликав до створення єдиного європейського лідера - об'єднання посад президента Європейської ради та президента Європейської комісії.
Виступаючи на неформальному саміті ЄНП у столиці Хорватії Загребі, Мерц привітав спроби Вебера оновити ЄС, але заявив, що ці ідеї не є негайними рішеннями проблем Європи.
Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз
Він підкреслив, що не відчуває проблем з тим, що "ми постійно ставимо інституційні питання" щодо того, як зробити Європу сильнішою та об'єднанішою, і наголосив, що "це питання, які потрібно обговорювати знову і знову".
Водночас Мерц не виявив особливого бажання заглиблюватися в масштабні європейські реформи, яких можуть вимагати пропозиції Вебера.
Досягнення змін договорів у цьому Європейському Союзі з 27 країн - це досить складне завдання. Я виступаю за те, щоб ми, перш за все, зосередилися на завданнях, які зараз на столі
Він додав, що йдеться передусім про покращення обороноздатності та зниження промислової конкурентоспроможності континенту.
Нагадаємо
На початку січня канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО після року будь-якого майбутнього припинення вогню.
Мерц і Зеленський обговорили російські атаки та зусилля щодо припинення вогню30.01.26, 13:18 • 3086 переглядiв