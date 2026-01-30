Мерц розкритикував ідею європейських миротворців в Україні - Politico

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував пропозицію Манфреда Вебера, лідера правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), про те, що спільна європейська армія могла б відігравати певну роль у післявоєнній миротворчій діяльності в Україні. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Зазначається, що Вебер останніми тижнями зробив "низку вражаючих пропозицій" щодо посилення впливу ЄС на міжнародній арені. Так, окрім солдатів, які діють під "європейським прапором" в Україні, він закликав до створення єдиного європейського лідера - об'єднання посад президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

Виступаючи на неформальному саміті ЄНП у столиці Хорватії Загребі, Мерц привітав спроби Вебера оновити ЄС, але заявив, що ці ідеї не є негайними рішеннями проблем Європи.

Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз

Він підкреслив, що не відчуває проблем з тим, що "ми постійно ставимо інституційні питання" щодо того, як зробити Європу сильнішою та об'єднанішою, і наголосив, що "це питання, які потрібно обговорювати знову і знову".

Водночас Мерц не виявив особливого бажання заглиблюватися в масштабні європейські реформи, яких можуть вимагати пропозиції Вебера.

Досягнення змін договорів у цьому Європейському Союзі з 27 країн - це досить складне завдання. Я виступаю за те, щоб ми, перш за все, зосередилися на завданнях, які зараз на столі