$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 6826 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 11880 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 14871 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 12217 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 14195 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 16479 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 18465 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20003 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21210 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25292 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Мерц розкритикував ідею європейських миротворців в Україні - Politico

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував пропозицію про роль спільної європейської армії у миротворчості в Україні. Він заявив, що ці ідеї не є негайними рішеннями проблем Європи.

Мерц розкритикував ідею європейських миротворців в Україні - Politico

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував пропозицію Манфреда Вебера, лідера правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), про те, що спільна європейська армія могла б відігравати певну роль у післявоєнній миротворчій діяльності в Україні. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Вебер останніми тижнями зробив "низку вражаючих пропозицій" щодо посилення впливу ЄС на міжнародній арені. Так, окрім солдатів, які діють під "європейським прапором" в Україні, він закликав до створення єдиного європейського лідера - об'єднання посад президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

Виступаючи на неформальному саміті ЄНП у столиці Хорватії Загребі, Мерц привітав спроби Вебера оновити ЄС, але заявив, що ці ідеї не є негайними рішеннями проблем Європи.

Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз

- відповів Мерц на запитання про ініціативи Вебера.

Він підкреслив, що не відчуває проблем з тим, що "ми постійно ставимо інституційні питання" щодо того, як зробити Європу сильнішою та об'єднанішою, і наголосив, що "це питання, які потрібно обговорювати знову і знову".

Водночас Мерц не виявив особливого бажання заглиблюватися в масштабні європейські реформи, яких можуть вимагати пропозиції Вебера.

Досягнення змін договорів у цьому Європейському Союзі з 27 країн - це досить складне завдання. Я виступаю за те, щоб ми, перш за все, зосередилися на завданнях, які зараз на столі

- резюмував Мерц.

Він додав, що йдеться передусім про покращення обороноздатності та зниження промислової конкурентоспроможності континенту.

Нагадаємо

На початку січня канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО після року будь-якого майбутнього припинення вогню.

Мерц і Зеленський обговорили російські атаки та зусилля щодо припинення вогню30.01.26, 13:18 • 3086 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Манфред Вебер
Європейська комісія
Європейська рада
НАТО
Німеччина
Україна