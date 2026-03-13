Шиїтські союзники Ірану посилюють атаки проти США та Ізраїлю попри послаблення після Гази

Шиїтські збройні угруповання в Лівані та Іраку активізували атаки на тлі війни Ірану з Ізраїлем і США. Попри ослаблення після конфлікту в Газі, союзники Тегерана демонструють, що так звана "Вісь Опору" зберігає здатність завдавати ударів у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За останні дні "Хезболла" та Корпус вартових ісламської революції Ірану вперше здійснили одночасний ракетний обстріл Ізраїлю. За даними ізраїльської сторони, ліванське угруповання випустило близько 200 ракет, з яких лише дві досягли території країни.

Іракські шиїтські угруповання також посилили атаки на американські військові об’єкти в Іраку. За словами джерел у службах безпеки, протягом останніх кількох днів значно зросла кількість ударів безпілотниками та ракетами.

Водночас у конфлікт поки що не вступили хусити з Ємену, які також вважаються союзниками Ірану. Аналітики зазначають, що їхнє втручання може суттєво вплинути на безпеку судноплавства та світові нафтові ринки, зокрема через можливі атаки на кораблі в Червоному морі.

