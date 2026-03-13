Шиитские союзники Ирана усиливают атаки против США и Израиля, несмотря на ослабление после Газы

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 14060 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 35408 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 35276 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 48747 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 28020 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 20763 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 17218 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23132 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40048 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49974 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Популярные новости
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 12466 просмотра
Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар12 марта, 22:05 • 10336 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 14520 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака12 марта, 22:40 • 26618 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 17684 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 48759 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 31495 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 27274 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 56105 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 59713 просмотра
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 17262 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 17673 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 16504 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 32863 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 51820 просмотра
Шиитские союзники Ирана усиливают атаки против США и Израиля, несмотря на ослабление после Газы

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

Шиитские группировки Ливана и Ирака активизировали ракетные обстрелы и атаки дронами. Хезболла выпустила двести ракет по израильской территории.

Шиитские союзники Ирана усиливают атаки против США и Израиля, несмотря на ослабление после Газы

Шиитские вооруженные группировки в Ливане и Ираке активизировали атаки на фоне войны Ирана с Израилем и США. Несмотря на ослабление после конфликта в Газе, союзники Тегерана демонстрируют, что так называемая "Ось Сопротивления" сохраняет способность наносить удары в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

За последние дни "Хезболла" и Корпус стражей исламской революции Ирана впервые осуществили одновременный ракетный обстрел Израиля. По данным израильской стороны, ливанская группировка выпустила около 200 ракет, из которых лишь две достигли территории страны.

Иракские шиитские группировки также усилили атаки на американские военные объекты в Ираке. По словам источников в службах безопасности, в течение последних нескольких дней значительно возросло количество ударов беспилотниками и ракетами.

В то же время в конфликт пока не вступили хуситы из Йемена, которые также считаются союзниками Ирана. Аналитики отмечают, что их вмешательство может существенно повлиять на безопасность судоходства и мировые нефтяные рынки, в частности из-за возможных атак на корабли в Красном море.

Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13.03.26, 05:14 • 2648 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Ирак
Ливан
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Иран
Йемен