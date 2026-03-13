Шиитские союзники Ирана усиливают атаки против США и Израиля, несмотря на ослабление после Газы

Шиитские вооруженные группировки в Ливане и Ираке активизировали атаки на фоне войны Ирана с Израилем и США. Несмотря на ослабление после конфликта в Газе, союзники Тегерана демонстрируют, что так называемая "Ось Сопротивления" сохраняет способность наносить удары в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

За последние дни "Хезболла" и Корпус стражей исламской революции Ирана впервые осуществили одновременный ракетный обстрел Израиля. По данным израильской стороны, ливанская группировка выпустила около 200 ракет, из которых лишь две достигли территории страны.

Иракские шиитские группировки также усилили атаки на американские военные объекты в Ираке. По словам источников в службах безопасности, в течение последних нескольких дней значительно возросло количество ударов беспилотниками и ракетами.

В то же время в конфликт пока не вступили хуситы из Йемена, которые также считаются союзниками Ирана. Аналитики отмечают, что их вмешательство может существенно повлиять на безопасность судоходства и мировые нефтяные рынки, в частности из-за возможных атак на корабли в Красном море.

