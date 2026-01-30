$42.850.08
ukenru
Ексклюзив
10:25 • 2916 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 10944 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 19823 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 27833 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 34868 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 56668 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 42613 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 32482 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 59510 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26676 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
Мерц і Зеленський обговорили російські атаки та зусилля щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Фрідріх Мерц засудив російські атаки на енергетичну інфраструктуру України під час розмови з Володимиром Зеленським. Німеччина підтвердила підтримку зимової допомоги та пошуку шляхів до припинення вогню.

Мерц і Зеленський обговорили російські атаки та зусилля щодо припинення вогню

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц увечері провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, засудивши триваючі російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та підтвердивши підтримку Німеччини у наданні зимової допомоги й пошуку шляхів до припинення вогню. Про це йдеться на офіційному сайті Федерального канцлера Німеччини, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Федеральний канцлер Фрідріх Мерц рішучіше засудив триваюче систематичне й жорстоке знищення цивільної української енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Президент Зеленський подякував за зимовий пакет допомоги від Федерального уряду Німеччини. Він, зокрема, передбачає подальшу підтримку української протиповітряної оборони, а також постачання блочно-модульних теплоелектростанцій і генераторів. Це допомагає українському цивільному населенню пережити жорстокі російські атаки.

Обидві сторони привітали зусилля щодо встановлення режиму припинення вогню. Федеральний канцлер підтвердив підтримку Німеччини справедливого й тривалого миру для України. З цього питання вони підтримують найтісніший контакт.

Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році29.01.26, 02:09 • 30029 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
