Мерц і Зеленський обговорили російські атаки та зусилля щодо припинення вогню

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц увечері провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, засудивши триваючі російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та підтвердивши підтримку Німеччини у наданні зимової допомоги й пошуку шляхів до припинення вогню. Про це йдеться на офіційному сайті Федерального канцлера Німеччини, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Федеральний канцлер Фрідріх Мерц рішучіше засудив триваюче систематичне й жорстоке знищення цивільної української енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Президент Зеленський подякував за зимовий пакет допомоги від Федерального уряду Німеччини. Він, зокрема, передбачає подальшу підтримку української протиповітряної оборони, а також постачання блочно-модульних теплоелектростанцій і генераторів. Це допомагає українському цивільному населенню пережити жорстокі російські атаки.

Обидві сторони привітали зусилля щодо встановлення режиму припинення вогню. Федеральний канцлер підтвердив підтримку Німеччини справедливого й тривалого миру для України. З цього питання вони підтримують найтісніший контакт.

