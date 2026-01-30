Мерц и Зеленский обсудили российские атаки и усилия по прекращению огня
Киев • УНН
Фридрих Мерц осудил российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины во время разговора с Владимиром Зеленским. Германия подтвердила поддержку зимней помощи и поиска путей к прекращению огня.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц вечером провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив продолжающиеся российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и подтвердив поддержку Германии в оказании зимней помощи и поиске путей к прекращению огня. Об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Федеральный канцлер Фридрих Мерц решительнее осудил продолжающееся систематическое и жестокое уничтожение гражданской украинской энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Президент Зеленский поблагодарил за зимний пакет помощи от Федерального правительства Германии. Он, в частности, предусматривает дальнейшую поддержку украинской противовоздушной обороны, а также поставки блочно-модульных теплоэлектростанций и генераторов. Это помогает украинскому гражданскому населению пережить жестокие российские атаки.
Обе стороны приветствовали усилия по установлению режима прекращения огня. Федеральный канцлер подтвердил поддержку Германии справедливого и прочного мира для Украины. По этому вопросу они поддерживают теснейший контакт.
