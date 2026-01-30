$42.850.08
Эксклюзив
10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
публикации
Эксклюзивы
Мерц и Зеленский обсудили российские атаки и усилия по прекращению огня

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Фридрих Мерц осудил российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины во время разговора с Владимиром Зеленским. Германия подтвердила поддержку зимней помощи и поиска путей к прекращению огня.

Мерц и Зеленский обсудили российские атаки и усилия по прекращению огня

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц вечером провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив продолжающиеся российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и подтвердив поддержку Германии в оказании зимней помощи и поиске путей к прекращению огня. Об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Федеральный канцлер Фридрих Мерц решительнее осудил продолжающееся систематическое и жестокое уничтожение гражданской украинской энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Президент Зеленский поблагодарил за зимний пакет помощи от Федерального правительства Германии. Он, в частности, предусматривает дальнейшую поддержку украинской противовоздушной обороны, а также поставки блочно-модульных теплоэлектростанций и генераторов. Это помогает украинскому гражданскому населению пережить жестокие российские атаки.

Обе стороны приветствовали усилия по установлению режима прекращения огня. Федеральный канцлер подтвердил поддержку Германии справедливого и прочного мира для Украины. По этому вопросу они поддерживают теснейший контакт.

Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году29.01.26, 02:09 • 30051 просмотр

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
