Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС до 2027 года, поскольку процесс интеграции требует выполнения строгих норм. Он подчеркнул нереалистичность быстрого вступления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально отверг возможность ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в ближайшие два года. Выступая в Берлине 28 января 2026 года, глава немецкого правительства подчеркнул, что, несмотря на длительную борьбу Украины против российской агрессии, процесс интеграции должен соответствовать строгим правовым нормам блока, которые невозможно выполнить за такой короткий срок. Об этом пишет УНН.

Подробности

Мерц четко дал понять, что дата 1 января 2027 года, которую в Киеве рассматривали как потенциальную цель для вступления, нереалистична. По его словам, каждое государство-кандидат должно пройти полный путь реформ, известный как Копенгагенские критерии, что обычно длится годами. Канцлер отметил, что Берлин поддерживает предоставление Украине четкой долгосрочной перспективы, однако предостерег от завышенных ожиданий.

Присоединиться 1 января 2027 года нельзя. Это невозможно

– заявил Мерц после консультаций с коалиционными партнерами.

Он подчеркнул, что путь Украины в ЕС должен быть постепенным.

Мы можем поэтапно приближать Украину к Европейскому Союзу. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто неосуществимо

– констатировал немецкий канцлер.

Взгляд МИД: архитектура мира и равные условия

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, выступая в Бундестаге, назвал членство Украины в ЕС "решающим вкладом в будущее мирное урегулирование". Он подчеркнул, что Украина заслуживает "справедливого шанса", однако подтвердил позицию канцлера относительно отсутствия каких-либо льгот в процессе присоединения. По мнению Вадефуля, Киев должен двигаться по тем же правилам, что и страны Западных Балкан, без сокращения бюрократических процедур.

Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС28.01.26, 10:51 • 8298 просмотров

В настоящее время Германия настаивает на том, что приоритетом для Украины должна оставаться борьба с коррупцией и адаптация законодательства. Хотя Берлин и в дальнейшем будет оказывать военную и финансовую помощь, политическое решение о расширении блока за счет Украины остается вопросом долгосрочной перспективы, а не ближайших месяцев. 

Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28.01.26, 23:19 • 2698 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Бундестаг
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Украина
Берлин