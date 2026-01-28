Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что именно Будапешт является единственным препятствием для вступления Украины в Европейский Союз. Об этом он заявил, комментируя интервью украинского министра в своем сообщении в Facebook, передает УНН.

Детали

Петер Сийярто отметил, что между сторонами нет дружеских отношений, однако признал один тезис украинского министра.

"Венгрия - единственное препятствие для членства Украины в ЕС", – цитирует Сийярто слова Сибиги, добавив, что считает это правдой.

"Это чистая правда. Пока мы в правительстве, Украина не будет членом Евросоюза, потому что украинцы ввели бы войну в ЕС и так втянули бы нас в свою войну (...) Пока мы в правительстве, ничего из этого не должно быть", – подчеркивает Сийярто.

Сийярто также заявил, что в случае прихода к власти партии Tisza ("Тиса") позиция страны может измениться.

"При этом мы знаем, что если к власти придет партия Tisza, они немедленно дадут зеленый свет, чтобы Украина присоединилась к Союзу, они привлекли бы нас к войне украинцев и отправили наши деньги в Украину", - заявил Сийярто.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления Виктора Орбана о блокировании вступления Украины в ЕС. Сибига обвинил Орбана в выполнении "прихоти путина" и сравнил его с венгерскими политиками времен Второй мировой войны.