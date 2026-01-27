Лидер венгерской оппозиции призвал политические силы воздержаться от выборов, чтобы объединиться против Орбана

$43.130.01
Эксклюзив
13:14 • 6408 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 6340 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 5028 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 13558 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 19007 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 15043 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 17665 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32581 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 81848 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46865 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 6408 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 11385 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 13558 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 19007 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 43516 просмотра
Financial Times

Лидер венгерской оппозиции призвал политические силы воздержаться от выборов, чтобы объединиться против Орбана

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал оппозиционные партии не участвовать в парламентских выборах, чтобы объединить усилия против премьер-министра Виктора Орбана. Его партия «Тиса» опережает «Фидес» Орбана на 10% среди определившихся избирателей.

Лидер венгерской оппозиции призвал политические силы воздержаться от выборов, чтобы объединиться против Орбана

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал соперников в антиправительственном лагере воздержаться от участия в нынешних парламентских выборах, чтобы сосредоточить усилия на смене власти и отстранении премьер-министра Виктора Орбана вместе с его партией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мадьяр, чья партия "Тиса" опережает давно правящую партию Орбана "Фидес" в нескольких опросах, предложил меньшим оппозиционным партиям принять участие в избирательных реформах после голосования 12 апреля, если он придет к власти.

Мы знаем, что не все избиратели полностью согласны с политикой „Тисы" и что после восстановления плюралистической демократии нужны партии, представляющие разные идеологии. Но партии, которые рискуют разделить оппозиционный голос, в итоге "хотят оставить Виктора Орбана у власти

- написал Мадьяр в Facebook во вторник.

По данным опроса Zavecz Research, опубликованного в понедельник, "Тиса" опережает "Фидес" Орбана на 10 процентных пунктов среди определившихся избирателей. "Тиса" считает, что ей нужно победить как минимум на 5 пунктов, чтобы отстранить Орбана, учитывая перераспределение избирательных округов, которое, по мнению экспертов, будет способствовать "Фидесу".

Дополнение

Бывший член администрации Орбана, Мадьяр основал "Тису" менее двух лет назад, воспользовавшись недовольством избирателей из-за кризиса стоимости жизни, коррупции и неэффективного управления. С тех пор он в основном объединил поддержку оппозиции, включая разочарованных бывших избирателей "Фидеса", как и он сам.

Хотя некоторые оппозиционные группы, такие как либеральная "Моментум", решили не участвовать в апрельских выборах, чтобы расчистить путь для "Тисы", другие партии, которые ранее безуспешно бросали вызов Орбану, остаются в гонке.

Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с 2010 года рискует потерять власть14.01.26, 22:05 • 5991 просмотр

Одна из таких партий, DK, набирает 4% поддержки, тогда как MKKP, которая возникла как пародийная организация и ранее обещала бесплатное пиво в случае победы, имеет 3% поддержки, согласно данным Zavecz. Обе партии набирают менее 5% – необходимого порога для попадания в парламент.

MKKP останется в избирательной гонке, но призовет своих избирателей поддержать "Тису" в округах, где главная борьба будет происходить между кандидатами "Тисы" и "Фидеса", сообщил новостной сайт HVG, цитируя директора партии Давида Надя. Большинство венгров могут отдать два голоса – один за кандидата в парламент, другой – за партийный список.

Единственная другая небольшая партия с заметной поддержкой – ультраправый "Ми Хазанк", который считается возможным коалиционным партнером "Фидеса". По данным опроса Zavecz, "Ми Хазанк" набрал 5%, с погрешностью 3,2% в исследовании, проведенном с 19 по 24 января.

Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы и вызывает посла26.01.26, 23:20 • 5738 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Bloomberg L.P.