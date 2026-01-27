Лидер венгерской оппозиции призвал политические силы воздержаться от выборов, чтобы объединиться против Орбана

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал соперников в антиправительственном лагере воздержаться от участия в нынешних парламентских выборах, чтобы сосредоточить усилия на смене власти и отстранении премьер-министра Виктора Орбана вместе с его партией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мадьяр, чья партия "Тиса" опережает давно правящую партию Орбана "Фидес" в нескольких опросах, предложил меньшим оппозиционным партиям принять участие в избирательных реформах после голосования 12 апреля, если он придет к власти.

Мы знаем, что не все избиратели полностью согласны с политикой „Тисы" и что после восстановления плюралистической демократии нужны партии, представляющие разные идеологии. Но партии, которые рискуют разделить оппозиционный голос, в итоге "хотят оставить Виктора Орбана у власти - написал Мадьяр в Facebook во вторник.

По данным опроса Zavecz Research, опубликованного в понедельник, "Тиса" опережает "Фидес" Орбана на 10 процентных пунктов среди определившихся избирателей. "Тиса" считает, что ей нужно победить как минимум на 5 пунктов, чтобы отстранить Орбана, учитывая перераспределение избирательных округов, которое, по мнению экспертов, будет способствовать "Фидесу".

Дополнение

Бывший член администрации Орбана, Мадьяр основал "Тису" менее двух лет назад, воспользовавшись недовольством избирателей из-за кризиса стоимости жизни, коррупции и неэффективного управления. С тех пор он в основном объединил поддержку оппозиции, включая разочарованных бывших избирателей "Фидеса", как и он сам.

Хотя некоторые оппозиционные группы, такие как либеральная "Моментум", решили не участвовать в апрельских выборах, чтобы расчистить путь для "Тисы", другие партии, которые ранее безуспешно бросали вызов Орбану, остаются в гонке.

Одна из таких партий, DK, набирает 4% поддержки, тогда как MKKP, которая возникла как пародийная организация и ранее обещала бесплатное пиво в случае победы, имеет 3% поддержки, согласно данным Zavecz. Обе партии набирают менее 5% – необходимого порога для попадания в парламент.

MKKP останется в избирательной гонке, но призовет своих избирателей поддержать "Тису" в округах, где главная борьба будет происходить между кандидатами "Тисы" и "Фидеса", сообщил новостной сайт HVG, цитируя директора партии Давида Надя. Большинство венгров могут отдать два голоса – один за кандидата в парламент, другой – за партийный список.

Единственная другая небольшая партия с заметной поддержкой – ультраправый "Ми Хазанк", который считается возможным коалиционным партнером "Фидеса". По данным опроса Zavecz, "Ми Хазанк" набрал 5%, с погрешностью 3,2% в исследовании, проведенном с 19 по 24 января.

