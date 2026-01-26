$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 6556 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 16283 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 16394 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 22754 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 21971 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 36699 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24616 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 48393 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22471 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41699 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы и вызывает посла

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы. Он поручил вызвать украинского посла в МИД после "грубых оскорблений и угроз" со стороны украинских политиков.

Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы и вызывает посла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы в стране и поручил вызвать украинского посла в МИД. Об этом политик сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Орбана, на прошлой неделе украинские политики – в частности, Президент Владимир Зеленский – "выразили грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

Наши органы нацбезопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мероприятий Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов

- отметил Орбан.

Он уточнил, что поручил министру иностранных дел страны Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Венгрии.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - резюмировал Орбан.

Напомним

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны будет голосовать против вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет.

Орбан резко ответил Зеленскому на слова о "подзатыльнике"23.01.26, 01:39 • 4773 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина