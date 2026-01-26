Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы и вызывает посла
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы. Он поручил вызвать украинского посла в МИД после "грубых оскорблений и угроз" со стороны украинских политиков.
Детали
По словам Орбана, на прошлой неделе украинские политики – в частности, Президент Владимир Зеленский – "выразили грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".
Наши органы нацбезопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мероприятий Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов
Он уточнил, что поручил министру иностранных дел страны Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Венгрии.
"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - резюмировал Орбан.
Напомним
На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны будет голосовать против вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет.
