Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы и вызывает посла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы в стране и поручил вызвать украинского посла в МИД. Об этом политик сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Орбана, на прошлой неделе украинские политики – в частности, Президент Владимир Зеленский – "выразили грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

Наши органы нацбезопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мероприятий Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов - отметил Орбан.

Он уточнил, что поручил министру иностранных дел страны Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Венгрии.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - резюмировал Орбан.

Напомним

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны будет голосовать против вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет.

