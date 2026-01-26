Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори та викликає посла
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитися у парламентські вибори. Він доручив викликати українського посла до МЗС після "грубих образ та погроз" з боку українських політиків.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитись у парламентські вибори в країні і доручив викликати українського посла до МЗС. Про це політик повідомив у Facebook, інфіормує УНН.
Деталі
За словами Орбана, минулого тижня українські політики - зокрема, Президент Володимир Зеленський - "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".
Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів
Він уточнив, що доручив міністру закордонних справ країни Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.
"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - резюмував Орбан.
Нагадаємо
Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років.
