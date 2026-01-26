$43.140.03
17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори та викликає посла

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитися у парламентські вибори. Він доручив викликати українського посла до МЗС після "грубих образ та погроз" з боку українських політиків.

Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори та викликає посла

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитись у парламентські вибори в країні і доручив викликати українського посла до МЗС. Про це політик повідомив у Facebook, інфіормує УНН.

Деталі

За словами Орбана, минулого тижня українські політики - зокрема, Президент Володимир Зеленський - "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".

Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів

- зазначив Орбан.

Він уточнив, що доручив міністру закордонних справ країни Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.

"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - резюмував Орбан.

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років.

Орбан різко відповів Зеленському на слова про "потиличник"23.01.26, 01:39 • 4773 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна