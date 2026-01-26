Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори та викликає посла

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитись у парламентські вибори в країні і доручив викликати українського посла до МЗС. Про це політик повідомив у Facebook, інфіормує УНН.

Деталі

За словами Орбана, минулого тижня українські політики - зокрема, Президент Володимир Зеленський - "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".

Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів - зазначив Орбан.

Він уточнив, що доручив міністру закордонних справ країни Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.

"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - резюмував Орбан.

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років.

Орбан різко відповів Зеленському на слова про "потиличник"