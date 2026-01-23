$43.180.08
Орбан різко відповів Зеленському на слова про "потиличник"

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Між лідерами України та Угорщини спалахнув новий публічний конфлікт. Орбан звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну.

Орбан різко відповів Зеленському на слова про "потиличник"

Між лідерами України та Угорщини спалахнув новий публічний конфлікт після виступу Володимира Зеленського на форумі в Давосі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із відкритою заявою у соцмережі Х, у якій звинуватив українського президента у небажанні завершувати війну та підтвердив непохитність своєї позиції щодо постачання зброї. Про це пише УНН.

Деталі

Приводом для загострення стали слова Володимира Зеленського, який під час виступу у Швейцарії заявив, що кожен "Віктор", який користується фінансовими ресурсами Європи і водночас зраджує її інтереси, "заслуговує на потиличник". Хоча прізвище не було назване прямо, Віктор Орбан сприйняв ці слова як особисту образу та "ретельно підібрану лекцію", відповівши на них розлогою публікацією в соціальних мережах.

Лист Орбана: звинувачення та гуманітарні обіцянки

У своєму дописі угорський прем'єр підкреслив, що вважає себе вільною людиною, яка служить своєму народу, тоді як Зеленського назвав людиною у "відчайдушному становищі". Орбан додав, що Україна нібито не хоче припиняти бойові дії, попри посередницькі зусилля президента США. Водночас він запевнив, що Угорщина продовжить приймати біженців та постачати енергоресурси, проте жодної підтримки "воєнним зусиллям" Києва надавати не буде.

Кожен Віктор, який живе на кошти Європи, і намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник - Зеленський22.01.26, 17:22 • 2822 перегляди

Степан Гафтко

