Кожен Віктор, який живе на кошти Європи, і намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник - Зеленський

14:44 • 1810 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 5250 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 10850 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 22307 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 13336 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14640 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17154 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21605 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28002 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 42100 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
В Індонезії виявили найдавніший наскальний малюнок у світі22 січня, 05:26 • 4122 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 34577 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 21667 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 19284 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 14556 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 2220 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 22288 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 14651 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 70823 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 62445 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Норвегія
Ґренландія
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23995 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21062 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 22021 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 64095 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40294 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Кожен Віктор, який живе на кошти Європи, і намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник - Зеленський

Київ • УНН

 • 94 перегляди

За словами Зеленського, якщо Віктор почувається комфортно у москві, то це не означає, що потрібно дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі москви.

Кожен Віктор, який живе на кошти Європи, і намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які отримують підтримку Європи, але одночасно шкодять її інтересам у тому числі, почуваючи комфортно у москві, заслуговують на потиличник. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН

Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той же час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник. Якщо він почувається комфортно у москві, то це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі москви. Ми повинні пам’ятати, що відділяє росію від усіх нас. росія б’ється, щоб люди нічого не значили, щоб упевнитися, що коли диктатори хочуть когось знищити, то вони можуть, але вони повинні втрачати її 

- сказав Зеленський. 

Додамо

І хоч Президент не назвав прізвища Віктора, можемо припустити, що йдеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який є великим прихильником москви та російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що торік він наголошував, що Європа повинна знати, як себе захистити, проте досі нічого не змінилося.

Павло Башинський

