Кожен Віктор, який живе на кошти Європи, і намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які отримують підтримку Європи, але одночасно шкодять її інтересам у тому числі, почуваючи комфортно у москві, заслуговують на потиличник. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.

Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той же час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує потиличник. Якщо він почувається комфортно у москві, то це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі москви. Ми повинні пам’ятати, що відділяє росію від усіх нас. росія б’ється, щоб люди нічого не значили, щоб упевнитися, що коли диктатори хочуть когось знищити, то вони можуть, але вони повинні втрачати її - сказав Зеленський.

Додамо

І хоч Президент не назвав прізвища Віктора, можемо припустити, що йдеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який є великим прихильником москви та російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що торік він наголошував, що Європа повинна знати, як себе захистити, проте досі нічого не змінилося.