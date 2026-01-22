Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политики, которые получают поддержку Европы, но одновременно вредят ее интересам, в том числе, чувствуя себя комфортно в москве, заслуживают подзатыльника. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника. Если он чувствует себя комфортно в Москве, то это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы. Мы должны помнить, что отделяет Россию от всех нас. Россия бьется, чтобы люди ничего не значили, чтобы убедиться, что когда диктаторы хотят кого-то уничтожить, то они могут, но они должны терять ее - сказал Зеленский.

Добавим

И хотя Президент не назвал фамилии Виктора, можем предположить, что речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане, который является большим сторонником москвы и российского диктатора владимира путина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году он подчеркивал, что Европа должна знать, как себя защитить, однако до сих пор ничего не изменилось.