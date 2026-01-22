$43.180.08
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 6358 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 17829 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 11024 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 13120 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 16065 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20860 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27547 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41745 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 40045 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Ми переживаємо “День бабака” роками: Зеленський заявив, що Європа досі не знає, як себе захистити

Київ • УНН

 • 74 перегляди

За словами Зеленського, що усі звернули увагу на Гренландію, але більшість лідерів не знають, що з цим робити.

Ми переживаємо “День бабака” роками: Зеленський заявив, що Європа досі не знає, як себе захистити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що торік він наголошував, що Європа повинна знати, як себе захистити, проте досі нічого не змінилося. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН

Всі пам’ятають прекрасний американський фільм "День бабака". Так, але ніхто не хотів би жити так, повторюючи ту саму річ тижнями, місяцями, роками. І все ж саме так ми живемо зараз. Це наше життя. Торік у Давосі я завершив свою промову словами: "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув і досі нічого не змінилося. Ми досі у ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Але чому? Відповідь не лише в загрозах, які існують, чи можуть з’явитися 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що усі звернули увагу на Гренландію, але більшість лідерів не знають, що з цим робити.

"Здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою", - додав Зеленський.

Нагадаємо 

У команді Президента України Володимира Зеленського назвали зустріч із лідером США Дональдом Трампом "дуже хорошою".

Павло Башинський

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Фільм
Ґренландія
Давос
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки