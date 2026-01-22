Ми переживаємо “День бабака” роками: Зеленський заявив, що Європа досі не знає, як себе захистити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що торік він наголошував, що Європа повинна знати, як себе захистити, проте досі нічого не змінилося. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.

Всі пам’ятають прекрасний американський фільм "День бабака". Так, але ніхто не хотів би жити так, повторюючи ту саму річ тижнями, місяцями, роками. І все ж саме так ми живемо зараз. Це наше життя. Торік у Давосі я завершив свою промову словами: "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув і досі нічого не змінилося. Ми досі у ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Але чому? Відповідь не лише в загрозах, які існують, чи можуть з’явитися - сказав Зеленський.

Він додав, що усі звернули увагу на Гренландію, але більшість лідерів не знають, що з цим робити.

"Здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою", - додав Зеленський.

