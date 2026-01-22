$43.180.08
14:19 • 386 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 6262 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 17653 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 10931 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 13034 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15998 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20820 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27524 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41739 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 40039 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Мы переживаем "День сурка" годами: Зеленский заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защитить

Киев • УНН

 • 54 просмотра

По словам Зеленского, все обратили внимание на Гренландию, но большинство лидеров не знают, что с этим делать.

Мы переживаем "День сурка" годами: Зеленский заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защитить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году он подчеркивал, что Европа должна знать, как себя защитить, однако до сих пор ничего не изменилось. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН

Все помнят прекрасный американский фильм "День сурка". Да, но никто не хотел бы жить так, повторяя одно и то же неделями, месяцами, годами. И все же именно так мы живем сейчас. Это наша жизнь. В прошлом году в Давосе я завершил свою речь словами: "Европа должна знать, как себя защитить". Год прошел, и до сих пор ничего не изменилось. Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова. Но почему? Ответ не только в угрозах, которые существуют или могут появиться 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что все обратили внимание на Гренландию, но большинство лидеров не знают, что с этим делать.

"Кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой", - добавил Зеленский.

Напомним 

В команде Президента Украины Владимира Зеленского назвали встречу с лидером США Дональдом Трампом "очень хорошей".

Павел Башинский

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Фильм
Гренландия
Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты