Мы переживаем "День сурка" годами: Зеленский заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защитить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году он подчеркивал, что Европа должна знать, как себя защитить, однако до сих пор ничего не изменилось. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Все помнят прекрасный американский фильм "День сурка". Да, но никто не хотел бы жить так, повторяя одно и то же неделями, месяцами, годами. И все же именно так мы живем сейчас. Это наша жизнь. В прошлом году в Давосе я завершил свою речь словами: "Европа должна знать, как себя защитить". Год прошел, и до сих пор ничего не изменилось. Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова. Но почему? Ответ не только в угрозах, которые существуют или могут появиться - сказал Зеленский.

Он добавил, что все обратили внимание на Гренландию, но большинство лидеров не знают, что с этим делать.

"Кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой", - добавил Зеленский.

Напомним

В команде Президента Украины Владимира Зеленского назвали встречу с лидером США Дональдом Трампом "очень хорошей".