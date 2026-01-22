У Зеленського заявили, що зустріч із Трампом тривала годину і була "дуже хорошою" - журналіст

У команді Президента України Володимира Зеленського назвали зустріч із лідером США Дональдом Трампом "дуже хорошою", передає УНН із посиланням на журналіста DW Мішу Комадовського.

За словами української делегації, зустріч Трампа та Зеленського завершилася. Вона тривала близько години. І команда президента Зеленського називає її "дуже хорошою" - повідомив журналіст.

Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі завершилася - журналіст