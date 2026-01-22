У Зеленського заявили, що зустріч із Трампом тривала годину і була "дуже хорошою" - журналіст
Київ • УНН
За словами української делегації, зустріч Трампа та Зеленського завершилася. Вона тривала близько години.
У команді Президента України Володимира Зеленського назвали зустріч із лідером США Дональдом Трампом "дуже хорошою", передає УНН із посиланням на журналіста DW Мішу Комадовського.
